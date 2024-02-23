ثلاثيني يقتل زوجته طعنا في الرمثا
التاريخ
2/23/2024 2:32:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) طعن رجل ثلاثيني فجر اليوم الجمعة زوجته بلواء الرمثا إثر خلافات اسرية مما أدى إلى وفاتها، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر انه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الزوج وأداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.
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