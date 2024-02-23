Friday, 23 February 2024 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاثيني يقتل زوجته طعنا في الرمثا

2/23/2024 2:32:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طعن رجل ثلاثيني فجر اليوم الجمعة زوجته بلواء الرمثا إثر خلافات اسرية مما أدى إلى وفاتها، حسب مصدر أمني.
وقال المصدر انه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الزوج وأداة المستخدمة وبوشرت التحقيقات.


MENAFN23022024000072011014ID1107892203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث