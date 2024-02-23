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معان.. مسيرة للتضامن مع غزة

2/23/2024 2:32:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسين كريشان

شارك أبناء مدينة معان، عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد معان الكبير ، بمسيرة حاشدة رفضا للعدوان النازي على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين المحتلة.


وأكد المشاركون، في المسيرة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.


وقالوا إنه في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع وإغلاق المعابر والحصار الذي تمارسه بكل وحشية قوات الاحتلال الصهيوني، الذي بات سلاحا لمعاقبة المدنيين، يبقى الرهان على الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة والتي تشكل صمام الأمان والبقاء للشعوب العربية وصمام الحماية للنظام العربي.


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