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مسيرة إربد.. أوقفوا كل أشكال التطبيع مع الكيان

2/23/2024 2:32:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ندد مئات المواطنين في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الهاشمي وسط المدينة وصولا إلى ميدان الشهيد وصفي التل، باستمرار بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن على ضرورة التدخل العربي والاسلامي لانهاء الماساة التي يتعرض له الشعب الفلسطيني.


واشاروا الى ان اكثر من 100 الف مواطن فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود في العدوان الظالم على قطاع غزة.


واكدو انه هذه المره الاولى الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة جماعية وسط مرأى الدول العربية الذين لم يحركوا ساكنا لغاية الان لوقف العدوان.


ونددوا باستمرار الدعم الغربي للكيان الصهيوني وخصوصا امريكا ومساندتها للاحتلال في عدوانه.


وطالب المشاركون الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان وعلى رأسها اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.


كما أكد المشاركون دعمهم المقاومة المسلّحة باعتبارها السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

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