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مسيرات التضامن بالعاصمة والمحافظات تندد باستمرار العدوان وتدين الصمت الدولي

2/23/2024 2:32:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" عمان- محافظات-الغد- انطلقت بعد صلاة الجمعة امس، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف المحافظات، نظمتها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وأدى إلى استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء العزل جلهم من الأطفال والنساء.
وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم لاستخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) والذي يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تبني القرارات الأكثر وضوحا في مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة ويقود إلى تأييد ضمني لاستمرار العنف وفظائع الإبادة الجماعية في غزة.
ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تعبر عن الغضب إزاء استمرار العدوان الوحشي على غزة، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تبني مواقف جادة لردع الكيان المحتل وإلزامه بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته، ونددوا بجرائم الإبادة البشرية لقوات الاحتلال.
كما طالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان، مثمنين الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على قطاع غزة.
وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها المشرفة والإصرار على دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كامل قطاع غزة، وإيصال الإمدادات والتجهيزات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، والتي شملت عمليات إنزال الإمدادات جوا بواسطة سلاح الجو الملكي الأردني، بإشراف من جلالة الملك، وكذلك إرسال المستشفيات الميدانية العسكرية إلى جنين نابلس، لتقديم الخدمات الصحية للأهل في فلسطين.
كما أشاروا إلى الموقف الأردني المشرف بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية والحث على دعم وكالة (الأونروا) لتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين الفلسطينيين.
وفي عمان، انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن في منطقة الصويفية، والمسجد الحسيني في وسط البلد، مسيرتان للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها المحتل أمام مرأى العالم.
وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية، بالحصار المستمر على قطاع غزة، وعمليات الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل هناك من قبل قوات الاحتلال وبدعم عسكري وسياسي واقتصادي أميركي.
وطالب المشاركون من الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع المحتل في وقت تمنع سلطات الاحتلال دخول المساعدات الانسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
كما شددوا على اهمية منع اي عمليات تصدير للخضار والفواكه من الأردن إلى الكيان الصهيوني، لافتين إلى أن أهلنا في غزة يموتون جوعا جرّاء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال.
وجدد المشاركون تأكيد دعمهم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني، وذلك باعتبار المقاومة السبيل الوحيد لردع العدو ودحر الاحتلال.
وهتف المشاركون بشعارات،" شعب الأردن الجبار.. يقضي ع الصهيونية"، "يا مقاوم طلّ وشوف.. بايعناك ع المكشوف"، "فليعلو صوت الشباب.. أمريكا رأس الارهاب".
وفي المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط البلد، وشهدت مشاركة فعاليات حزبية وشعبية، طالب المشاركون بفتح المعابر وادخال المساعدات الاغاثية والانسانية والطبية للقطاع المحاصر منذ أكثر من 4 أشهر.
وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا.. الموت ولا المذلة"،" شعب الأردن متحدين لتحريرك فلسطين".
وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة، منددين بالدور الرئيس لأميركا والشريك في العدوان على الشعب الفلسطيني من خلال تزويد المحتل بالسلاح والامداد به، وتعطيل ارادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف إطلاق النار.
كما طالب المشاركون الحكومة بقطع كافة العلاقات مع المحتل والغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة، وطرد السفيرة الاميركية من عمان والغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة.
ونددوا بالصمت العالمي عما يجري من جرائم وانتهاكات في قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع.
وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع.
وجددوا تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الأعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لإيقاف المجازر الإسرائيلية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وأكد المشاركون ضرورة وقوف الشعوب العربية والاسلامية مع أبناء قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي على المدنيين الابرياء العزل.
وشدد المشاركون على أن الحصار هو أحد أدوات القتل الأميركية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
ورفض المشاركون في المسيرة، محاولات الاحتلال التأثير على الموقف الأردني سواء كان موقفا رسميا او شعبيا، محذرين في نفس الوقت من خطورة مخططات التهجير التي يسعى لها الاحتلال.
وفي اربد، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الهاشمي وسط المدينة وصولا إلى ميدان الشهيد وصفي التل، ندد خلالها المشاكون باستمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن على ضرورة التدخل العربي والاسلامي لإنهاء المأساة التي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني إلى عمليات إبادة جماعية ممنهجة، وسط مرأى الدول العربية دون أن تحرك ساكنا لغاية الآن لوقف العدوان، رغم أن أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني سقطوا ما بين شهيد وجريح ومفقود في العدوان الظالم على قطاع غزة.
ونددوا باستمرار الدعم الغربي للكيان الصهيوني وخصوصا اميركا ومساندتها للاحتلال في عدوانه.
وطالب المشاركون الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان وعلى رأسها اتفاقيتا الغاز ووادي عربة.
كما أكد المشاركون دعمهم للمقاومة باعتبارها السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.
وفي معان، شارك أبناء المدينة، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد معان الكبير، رفضا للعدوان النازي على الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين المحتلة.
وأكد المشاركون، في المسيرة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية، تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل اشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأشاروا إلى أن شعبنا الفلسطيني في غزة لم ييأس، وهو يواصل الصمود والتحدي ويقاوم ولا يستكين، ومعنوياته عالية ولسان حالهم يقول: "فدا فلسطين وفدا المقاومة"، رغم فداحة الخسائر في الأرواح والمباني والبنية التحتية، وقلة موارد الحياة الأساسية والمعيشية، الأمر الذي زاد من جنون العدو الصهيوني واستهدافه المدنيين والأطفال والنساء بشكل خاص.
وقالوا، إنه وفي ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع وإغلاق المعابر والحصار الذي تمارسه بكل وحشية قوات الاحتلال الصهيوني، الذي بات سلاحا لمعاقبة المدنيين، يبقى الرهان على الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة، والتي تشكل صمام الأمان والبقاء للشعوب العربية وصمام الحماية للنظام العربي.
وأضافوا، أن قوات الاحتلال الصهيوني قهرت فعلا في 7 أكتوبر الماضي، وأسطورة معركة "طوفان الأقصى" ما تزال طاغية، بعد ان حققت فيها المقاومة نصرا لا يمكن أن يمحى مهما فعلت آلة البطش الإجرامية الصهيونية من مذابح ومجارز في قطاع غزة.
وحذر المشاركون، من تبعات تعرض أهالي قطاع غزه إلى مجاعة حقيقية، في ظل سياسة التجويع التي يتبعها الكيان الصهيوني المحتل، وحرب إبادة وقصف عشوائي، ومخططات تهجير قسري والواقع المأساوي في الشتاء القارس، بعد تدمير ممنهج للمدن والأحياء والبنى التحتية في القطاع، واصبح مكانا غير قابل للعيش، ومع ذلك ما يزال الضمير العالمي غائبا، وفي حالة سبات.
وللاسبوع العشرين على التوالي، واصلت الفاعليات النقابية والحزبية والمجتمعية في العقبة وقفتهم الاحتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال في وسط مدينة العقبة، تنديدا بالمجازر اليومية التي يتعرض لها الأهل في غزة من قبل الجيش المحتل، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين، وما توقعه الاحزمة النارية من الشهداء والجرحى بالمئات في مجازر يومية دامية.
واكد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية التي رفعت فيها الأعلام الأردنية والفسلطينية، أن احتجاجاتهم الاسبوعية لن تتوقف لحين انهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة ودخول المساعدات بكافة اشكالها.
وأكدوا أن حرب الابادة الجماعية، هي حرب دينية عرقية واضحة على مرأى العالم وصمته المخزي، مشيرين إلى ان الكيان الهش تجاوز كافة القوانين والمواثيق الانسانية بعدوانه الوحشي على اطفال ونساء غزة وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة من ابرزها العلاج والغذاء.
وبين المتحدثون في الوقفة، أن الاحتلال انهزم منذ السابع من أكتوبر وهو حاليا ينتقم من شعب كامل بعملية عسرية واسعة طالت البشر والحجر وبقصف همجي عشوائي لتغطية فشله الذريع والبحث عن انتصارات صورية أمام العالم المتخاذل ولمواطنيه بالداخل الهش.
واشاروا إلى أن شعب غزة لاسيما في شمالها يعانون من أمراض كبيرة جراء المجاعة وحرمانهم من الطعام وبعضهم فارق الحياة جوعاً وبردا وحسرة وألماً، لافتين أن شمال قطاع غزة يعاني من ظروف صعبة، ويمضون أيامًا كاملة دون تناول الطعام ويعشيون بدون أي مواد غذائية.
وطالب المشاركون بوقف فوري للعدوان والابادة الجماعية في قطاع غزة وادخال المساعدات الاغاثية والانسانية من ابرزها العلاج والطعام ورفع الحصار، مشيرين ان اميركا والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة نتيجة دعمها للكيان الغاصب الذي عمد الى تجويع الأهل في شمال قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
واكد المشاركون وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والتي تقف الى جانب الشعب بوقف العدوان الغاشم ودخول المساعدات الاغاثية والانسانية الى كامل قطاع غزة، مثمنين الموقف الاردني بالمرافعة امام محكمة العدل الدولية والحث على دعم وكالة الاونروا لتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين التي وصلت الى حد الانهيار.

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