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التقاعد يعيد ((سي السيد)) إلى البيوت - جريدة الوطن السعودية

2/23/2024 2:31:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحولت شخصية ((سي السيد)) التي ابتكرها الأديب الراحل نجيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة إلى أيقونة تعبر عن نمط الرجل المتحكم الآمر الناهي الشديد القاسي في البيت، وعلى الرغم من اختلاف الزمن عن زمن ظهور تلك الشخصية الأيقونية، وعلى الرغم من التطورات اللاحقة التي شهدتها المجتمعات العربية، ومنها السعودي على وجه الخصوص، فإن بعض الأزواج والآباء سرعان ما يظهرون على هيئة ((سي السيد)) عند إحالتهم إلى التقاعد، حيث يدخلون مرحلة عمرية تشعرهم بالعجز، وتدفعهم للمبالغة في إظهار تحكمهم.
انشغال بالتفاصيل
تتحدث، بدرية أم عبدالله، عن التغير الذي أصاب زوجها بعد التقاعد، وتقول ((كان العمل يشغله عن التدقيق بالتفاصيل، وبعد التقاعد أصبح ينزعج حتى من صوت أقدامنا عند المرور قرب باب غرفته؛ ولكونه لا يتقن عملا بجانب وظيفته السابقة، صار يصب جام غضبه علينا، أحاول جاهدة اقتراح بعض الأعمال التطوعية أو التجارية عليه ليخرج من دائرة انزوائه على نفسه، والتقليل من تصادمه مع أفراد المنزل، لكن أغلبها لا تجدي)).
أما نورة فتقول ((كان زوجي قليل الخروج من المنزل خلال حياته في الوظيفة، وكنت أرى أنه رجل طبيعي أثناء غضبه أو فرضه لبعض الضوابط على الأسرة لكونه منذ شبابه رجلا مزاجيًا ومتقلبًا، لكن مع اقترابه من سن الـ60، وهو سن التقاعد من الوظيفة أخذت ألحظ عليه تكراره لكلمات لم يكن يستخدمها سابقًا حتى من باب المزاح، فصار يكرر ((هذا بيتي.. حلالي))، وصار طرد أبنائه الذكور من المنزل عند أي نقاش ولأتفه الأسباب، ثم يتراجع بعد ساعات قليلة عن تصرفاته التي من الواضح أنها تزعجه كما تزعجنا)).
الصرامة
يوضح ماجستير الإرشاد النفسي، علي فهد آل الحارث، أن بعض الرجال يبالغون في الصرامة، وفرض القواعد غير المتساهلة في الأسرة، وذلك لأسباب عدة منها ما يتعلق بالتنشئة، حيث يلعب القلق من الخطأ أو الفشل دورًا مهمًا في هذا الجانب نتيجة تدني تقدير الذات، فيما المفترض أن يتقبل الجميع الخطأ والاستفاده منه.
كما أن بعض العوامل الوراثية تقود إلى فرض تلك القواعد الصارمة بداعي أنها كانت مفروضة في العائلة من قبل، ناهيك عن بعض العبارات مثل ((القسوة تصنع الرجال))، والتي تهدم كثيرًا من الرضا عن النفس، حيث تولد القسوة شعورًا بالنبذ وعدم المحبة.
تفاقم المشكلة
يشدد آل الحارث على أن المشكلة تتفاقم عند التقاعد، حيث يحرص بعض الرجال عن وضع ضوابط والتزامات جديدة للتوفير وتقنين الاستهلاك نتيجة قلقهم من عدم التمكن من توفير المتطلبات والاحتياجات المنزلية بسب نقص المرتب بعد التقاعد.
كما أن المتقاعد يحتاج إلى إثبات وجوده والتأكيد على إشعار الآخرين بأهميته، فيلجأ إلى القسوة وفرض التزامات يريد من خلالها القول إنه يتحكم بالمسؤولية.
رفض التقبل
يؤكد آل الحارث أن بعض المتقاعدين يرفض تقبل وضعه الجديد، ويعارض الاقتناع بأن إمكانياته لم تعد مثلما هي حين كان شابًا، فيلجأ هنا لمهاجمة الآخرين بناء على مشاعر التهديد التي تعتمل داخله، والتي يعاند ما تقوله له بإنه فقد قوته أو كلمته أو وجوده كشخص ذي صلاحية.
ويبين أنه على بقية أفراد الأسرة بداية التعرف على التغيرات التي تحيط بالمتقاعد، ودعمه من الجانب النفسي، واحتوائه وتعزيز وجوده كما كان في السابق، وأن يقنعوه أنهم ينظرون إلى التقاعد على أنه وصول إلى عمر معين وليس معناه العجز.
صدمة التقاعد
تشرح الأخصائية الاجتماعية، هاجر الهاجري، ما يمكن أن يسمة بـ((صدمة التقاعد))، وتقول ((يعمل الرجل في ذروة شبابه ليلاً ونهارًا، مستمتعًا بالقيادة والعمل، مهملاً لبعض الجوانب المهمة في حياته مثل العلاقات الاجتماعية والنفسية، مما يؤثر سلبًا على علاقته بزوجته وأبنائه، ويتفاقم هذا الأثر عند تقاعده من العمل، حيث يتكون لديه صدمة وشعور بالافتقار تجاه أهداف الحياة، ويتحول بالتالي إلى شخص مزاجي غير متقبل لواقعه، متذمر من الأسرة والأبناء، وينتهي به الحال إلى الاختلال وعدم الاستقرار، وينتج عن ذلك الانحراف السلوكي، وتحدث الانتكاسة بالأخص إذا كان ذاك الرجل لم يعش مراهقته بشكل جيد، حيث يملأه الفراغ، ويبدأ الدخول في مرحلة صراع ذاتي وعدم تحديد لحاجاته النفسية والروحية.
وعي ودعم
تركز الهاجري على دور الزوجة، وتقول ((الرجل المحظوظ هو الذي تكون زوجته واعية وداعمة له؛ ليتجاوز معاناته النفسية، وينسجم مع أسرته في وسط من الاحتواء والسكينة، والتقبل للانتقال إلى خطط جديدة يسعد بها نفسه وأسرته)).
وتؤكد على دور النسق الأسري في خلق بيئة تفاعلية متفهمة وناضجة، وقادرة على وضع إطار من المساحة الكافية لاحترام الخصوصية لكل فرد في العائلة، ورفع مستوى الاستحقاق الذاتي، وتأصيل هذا الشعور العميق في أفراد العائلة.
وأشارت إلى أن بعض العبارات التي نستخدمها في التربية في مجتمعنا تترك أثرًا عميقًا على شخصية الفرد، ومنها ((خلك رجال))، و((القسوة تصنع الرجال))، وهي تكرس فكرًا موروثًا لا ينتبه كثيرون معه إلى أن القسوة تصنع رجلا معتلا نفسيًا، مقلدًا غير مفكر، هاربًا من نفسه إلى نسخ حياة غيره معلنًا ((أنا رجُل))، وهو غير مدرك لذلك المعنى.

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