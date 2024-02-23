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قلة أطباء التخدير تؤخر مواعيد العمليات الجراحية - جريدة الوطن السعودية

2/23/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تعاني معظم دول العالم من ندرة وقلة أطباء التخدير، وفيما يفتقر ما يقرب من 5 مليارات شخص حول العالم إلى تقنيات التخدير الآمنة، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد العالمي لجمعيات أطباء التخدير (WFSA)، لا تبدو السعودية استثناء عن هذه القاعدة، حيث تعاني بدورها من نقص في أطباء التخدير الذين بلغ عددهم في المملكة 4165 طبيبا وطبيبة، وعدد مقيمي التخدير 624 طبيبا، وإجمالي نائب التخدير 2029، واستشاري التخدير 1512 طبيبا.
وبالنظر إلى أهمية تخصص طب التخدير الذي تعتمد عليه سلامة المريض أثناء إجراء العمليات الجراحية فقد انعكست قلة عدد أطباء التخدير سلبا وأدت إلى تأخير مواعيد العمليات غير الطارئة، على الأخص في مستشفيات وزارة الصحة التي أعلنت أن عدد أطباء التخدير فيها بلغ 2074 طبيبا وطبيبة تخدير.
دراسة أطول
أوضح مساعد طبيب تخدير عبدالعزيز إسحاق، أن أطباء التخدير عادة يدرسون لمدة أطول من الأطباء في باقي التخصصات، مبينا أن التخدير علم عميق يحتاج إلى التدريب والدراسة المكثفة، لذلك فإن عدد الملتحقين بدراسة هذا التخصص قلة.
وقال ((طبيب التخدير يكون مسؤولا عن سلامة المريض قبل إجراء العمليات الجراحية، بمعنى قبل التخدير يقوم طبيب التخدير بمراقبة ضغط دم المريض، ونبضات القلب، ودرجة الحرارة، ومستوى الوعي، وكمية الأوكسجين في الدم، لكن في التخدير العام هنا تقع المسؤولية أكثر على طبيب التخدير حيث لا بد من مراقبة عملية تنفس المريض من خلال قياس الزفير وكمية ثاني أكسيد الكربون، وقياس كمية الدم التي يضخها القلب وضغط الدم داخل الأوعية الرئوية)).
وبيّن أنه في بعض المستشفيات تتم جدولة العمليات نتيجة الضغط الذي تعاني منه المنشأة بسبب كثرة العمليات الجراحية للمرضى وتوفر طبيب أو اثنين من أطباء التخدير، وهنا لا بد من إتاحة وقت كاف لترتيب العمليات الجراحية حسب إمكانيات المنشأة.
انقسامات في التخدير
أشار استشاري القلب الدكتور عادل خالد إلى أن قسم التخدير ينقسم إلى عدة أقسام حسب المنشأة فهناك تخدير للقلب، للأورام، للنساء والولادة، للأطفال، للتخدير العام، لجراحة الطب العصبي، لطب الألم، وغيرها، وعادة يكون داخل المنشأة الصحية من 2 إلى 3 أطباء تخدير ومساعدين، ولكن نتيجة كثرة العمليات المقرر إجراؤها للمرضى يتم وضع جدول بتلك العمليات حسب الأوقات المتاحة خاصة إذا كانت الحالة المرضية لا تحتاج عملية طارئة، ويتم تقديم مواعيد الحالات الأكثر حاجة لتلك العمليات الجراحية، لذلك فإن عدد أطباء التخدير في المستشفيات لا بد أن يكون على الأقل بين 5 و6 أطباء حتى يتم إجراء العمليات بأوقات متقاربة.
مميزات طب التخدير
من جهته، أكد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالقادر شريف، أن طب التخدير من التخصصات المطلوبة في التوظيف، وأجوره ورواتبه مرتفعة، موضحا أن راتب طبيب التخدير في السعودية المسجل في مهنة التخدير يصل تقريبا إلى نحو 57900 ريال سعودي شهريا، والحد الأقصى لاستشاري التخدير كراتب يصل إلى 88 ألف ريال.
معاناة عامة
بدوره، أكد طبيب التخدير باسم الأحمدي، أن هناك نقصا كبيرا في عدد أطباء التخدير في كثير من دول العالم، ويعود السبب إلى أن هذا التخصص معقد نتيجة التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الصحي، فمهنة التخدير تعتمد على تقييم حالة المريض قبل إجراء العملية، وتحقيق الاستقرار لحالته أثناء إجراء العمليات، وإعداد المرضى للعمليات الجراحية الطارئة، والتشاور مع فريق الجراحة فيما يخص حالات المرضى ووضع خطط التخدير المصممة خصيصا لكل مريض على حدة.
جميع هذه الأمور تجعل مهنة التخدير معقدة وتحتاج إلى تركيز عالٍ، ويعد قسم التخدير والالتحاق به من أصعب التخصصات الطبية، وهناك سلبيات لهذا التخصص، منها أن طبيب التخدير قد يرتكب أخطاء تؤدي إلى حدوث وفاة أو مشاكل أخرى للمريض، كما أن صعوبة التخصص والعمل لساعات متأخرة في الليل داخل المنشآت الصحية يقود إلى عدم الإقبال على هذا التخصص.
4165 طبيب وطبيبة تخدير في المملكة
624 طبيب تخدير مقيم
2029 نائب تخدير
1512 استشاري تخدير
2074 طبيب وطبيبة تخدير في مستشفيات وزارة الصحة
287 مستشفى تابعا لوزارة الصحة
45470 عدد الأسرة في مستشفيات الصحة
493 منشأة صحية
52 مستشفى تابعا للجهات الحكومية الأخرى
15157 عدد أسرة تلك المستشفيات

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