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1.5 مليار ريال دعم الأوقاف لمبادرات خدمة ضيوف الرحمن - جريدة الوطن السعودية

2/23/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطت مساهمات الهيئة العامة للأوقاف على مدى 5 سنوات من دعم عدد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن المليار ونصف المليار ريال، وذلك بما يزيد عن 100 مشروع.
ومنذ تأسيسها عدّت المملكة خدمةَ ضيوف الرحمن إحدى واجباتها حيث حرصت عليها بأعلى مستويات الجودة، وقدمت الهيئة العامة للأوقاف مشاركة أصيلة في هذه التجربة، من خلال مساهمتها في عدد من المشاريع والمبادرات تنفيذًا لشروط الواقفين، مما يعكس أهمية الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وشملت المشاريع التوعية والتثقيف، والتأهيل والتدريب، إضافةً إلى إسهام الهيئة بأربطة الأوقاف على الحجاج والمعتمرين، ودعم مجال الإرشاد والتوجيه والترجمة، وتطوير المرافق وصيانتها، وحسن العناية والرعاية لضيوف الرحمن.
تنوع المشاريع
تنوعت مشروعات خدمة ضيوف الرحمن في برامج وخدمات مباشرة لخدمتهم يستفيد مها 184 مليون مستفيد من خلال 29 مشروعًا، و15 مشروعًا للتوعية والتوجيه يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 67 مليون، فيما يستفيد أكثر من 252 مليون زائر ومعتمر وحاج من خدمات المشروعات الإنشائية عبر 3 مشاريع كبرى منها تطوير وإنشاء المواقيت وإعادة تأهيلها.
وتتبنى الأوقاف دعم برامج ومشاريع في خدمات ضيوف الرحمن مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين يبلغ عددها 46 مشروعًا يستفيد منها أكثر من 500 مليون حاج ومعتمر.
كما تسعى الهيئة إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن واكتشاف المملكة من خلال دعم 3 مشاريع نوعية لأهم المعالم التاريخية الوقفية يستفيد منها أكثر من 19 مليون مستفيد.
وتسهم الهيئة كذلك في إيجاد حلول ابتكارية لتحقيق الاستدامة المالية لخدمات ضيوف الرحمن من خلال 10 مشاريع يستفيد منها أكثر من 400 مليون مستفيد مثل الصناديق الوقفية الاستثمارية ومنتجات مالية وقفية متنوعة.
حصر الأوقاف
بلغ عدد الأوقاف التي حصرتها الهيئة العامة للأوقاف أكثر من 30 ألف أصل وقف، مع التعرف على 14 ألف وقف في مناطق المملكة وتحديدها مكانيًا من خلال مشروع حصر أعيان الأوقاف، تنوعت بين أراض تجارية، وسكنية وزراعية، ووحدات سكنية، ومراكز تجارية.
وشكلت أعيان الأوقاف المحصورة في المنطقة الجنوبية النسبة الأعلى، فيما جاءت الأوقاف المحصورة في المنطقة الشرقية كأقل الأوقاف المحصورة.
تنمية اقتصادية اجتماعية
تولي الهيئة حماية الأوقاف وتطويرها أهمية بالغة، إيمانًا بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق لها الاستدامة المالية؛ عبر تقديم خدمات إلكترونية تساعد في ذلك مثل ((منصة وقفي)) وهي منصة محوكمة وآمنة للتمويل الجماعي تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في المجال الوقفي، وتتيح الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع وتمويلها بشكل رقمي.
وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره.
1.5 مليار ريال دعم وقفي لخدمة ضيوف الرحمن خلا 5 سنوات
100 مشروع على الأقل تسهم فيها الأوقاف لخدمة ضيوف الرحمن
30 ألف أصل وقف حصرتها الهيئة العامة للأوقاف
14 ألف وقف تم التعرف عليها في مناطق المملكة وتحديدها مكانيًا

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