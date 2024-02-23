1.5 مليار ريال دعم الأوقاف لمبادرات خدمة ضيوف الرحمن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تخطت مساهمات الهيئة العامة للأوقاف على مدى 5 سنوات من دعم عدد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن المليار ونصف المليار ريال، وذلك بما يزيد عن 100 مشروع.
ومنذ تأسيسها عدّت المملكة خدمةَ ضيوف الرحمن إحدى واجباتها حيث حرصت عليها بأعلى مستويات الجودة، وقدمت الهيئة العامة للأوقاف مشاركة أصيلة في هذه التجربة، من خلال مساهمتها في عدد من المشاريع والمبادرات تنفيذًا لشروط الواقفين، مما يعكس أهمية الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وشملت المشاريع التوعية والتثقيف، والتأهيل والتدريب، إضافةً إلى إسهام الهيئة بأربطة الأوقاف على الحجاج والمعتمرين، ودعم مجال الإرشاد والتوجيه والترجمة، وتطوير المرافق وصيانتها، وحسن العناية والرعاية لضيوف الرحمن.
تنوع المشاريع
تنوعت مشروعات خدمة ضيوف الرحمن في برامج وخدمات مباشرة لخدمتهم يستفيد مها 184 مليون مستفيد من خلال 29 مشروعًا، و15 مشروعًا للتوعية والتوجيه يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 67 مليون، فيما يستفيد أكثر من 252 مليون زائر ومعتمر وحاج من خدمات المشروعات الإنشائية عبر 3 مشاريع كبرى منها تطوير وإنشاء المواقيت وإعادة تأهيلها.
وتتبنى الأوقاف دعم برامج ومشاريع في خدمات ضيوف الرحمن مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين يبلغ عددها 46 مشروعًا يستفيد منها أكثر من 500 مليون حاج ومعتمر.
كما تسعى الهيئة إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن واكتشاف المملكة من خلال دعم 3 مشاريع نوعية لأهم المعالم التاريخية الوقفية يستفيد منها أكثر من 19 مليون مستفيد.
وتسهم الهيئة كذلك في إيجاد حلول ابتكارية لتحقيق الاستدامة المالية لخدمات ضيوف الرحمن من خلال 10 مشاريع يستفيد منها أكثر من 400 مليون مستفيد مثل الصناديق الوقفية الاستثمارية ومنتجات مالية وقفية متنوعة.
حصر الأوقاف
بلغ عدد الأوقاف التي حصرتها الهيئة العامة للأوقاف أكثر من 30 ألف أصل وقف، مع التعرف على 14 ألف وقف في مناطق المملكة وتحديدها مكانيًا من خلال مشروع حصر أعيان الأوقاف، تنوعت بين أراض تجارية، وسكنية وزراعية، ووحدات سكنية، ومراكز تجارية.
وشكلت أعيان الأوقاف المحصورة في المنطقة الجنوبية النسبة الأعلى، فيما جاءت الأوقاف المحصورة في المنطقة الشرقية كأقل الأوقاف المحصورة.
تنمية اقتصادية اجتماعية
تولي الهيئة حماية الأوقاف وتطويرها أهمية بالغة، إيمانًا بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق لها الاستدامة المالية؛ عبر تقديم خدمات إلكترونية تساعد في ذلك مثل ((منصة وقفي)) وهي منصة محوكمة وآمنة للتمويل الجماعي تحت إشراف الهيئة العامة للأوقاف، تهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية في المجال الوقفي، وتتيح الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع وتمويلها بشكل رقمي.
وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره.
1.5 مليار ريال دعم وقفي لخدمة ضيوف الرحمن خلا 5 سنوات
100 مشروع على الأقل تسهم فيها الأوقاف لخدمة ضيوف الرحمن
30 ألف أصل وقف حصرتها الهيئة العامة للأوقاف
14 ألف وقف تم التعرف عليها في مناطق المملكة وتحديدها مكانيًا
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