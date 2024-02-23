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كيف التقته أم كلثوم جورج جرداق والعشق على طريقته - جريدة الوطن السعودية

2/23/2024 2:31:03 PM
(MENAFN- Al Watan) صورتان تحضران كلما وَرَدَ ذكرُ الأديب والكاتب والصحافي الساخر والمُتعدد الانشغالات اللبناني جورج جرداق هُما: الإمام علي وأم كلثوم؛ ولعل من يطلع على سيرته يَجِدُ الجوابَ عَن هذه المُفارَقة، فبقدر شهرة موسوعته عن الإمام علي وذيوع صيتها، فإن أغنية أم كلثوم لقصيدة ((هذه ليلتي)) لا تقل شهرةً إن لم تزد عنها، وخصوصًا أن عشرات الملايين كانوا يستمعون إليها. وهكذا طَغَتْ هاتان الصورتان على اسمه، وربما جاءت على حساب العديد من الكُتب التي ألفها وعشرات الأغاني التي كَتَبَها لوديع الصافي وماجدة الرومي وغيرهما، فضلًا عن عمله وتولعه بإذاعة ((صوت لبنان)) التي كان يَعتبرها بيته الثاني، ويطل من خلالها على الناس في برنامجه المعمر ((على طريقتي)) لمدة زادت عن 15 عامًا.
كنتُ قد تعرفتُ إلى جورج جرداق (1931 - 2014) في النصف الثاني من تسعينيات القرن المُنصرم، وكانت المحامية الصديقة هدى الخطيب شلق قد نظمت هذا اللقاء، وتبادلتُ معه الرأي، واستأنستُ بوجهات نظره وأفكاره بخصوص العديد من القضايا الفكرية والثقافية وشؤون الأمة العربية بعامة. وحين عرف موقع عائلتي الديني والروحي وخدمتها في حضرة الإمام علي لأكثر من خمسة قرون من الزمن، بموجب ثلاثة ((فرامين سلطانية)) من الدولة العثمانية (سر خدمة أي رؤساء الخدم/ المُرشدون الدينيون)، انفتحت أساريره ففاض في حديثه عن الإمام علي، وكان ذلك جسرَ تواصُلٍ وصداقة.
سألته كيف اهتدى إلى الإمام علي؟ فروى لي ما دار بينه وبين شقيقه فؤاد الذي أهداه كتاب ((نهج البلاغة)) وقال له: ادرسه واحفظ ما تستطيع منه. يقول جرداق ما إن استلمتُ الكتاب حتى استلمني، فكنتُ أحيانًا أهرب من المدرسة إلى كنفِ الطبيعة لأجلسَ تحت شجرةٍ في قريتي ((مرجعيون)) في الجنوب اللبناني، لأستغرقَ في قراءة نصوصٍ من هذا السِفر الشائق والمُمتع والعميق والمُزدان بالمعرفة والحكمة وحفْظها.
لم يكُن ذلك الكتاب الذي طَبَعَ حياة جرداق هو الوحيد، بل كان يتأبط معه كتاب ((مجمع البحرين)) للشيخ ناصيف اليازجي الذي تتلْمذ فيه على فقه اللغة العربية، كما تأثر بأدباء وكتاب كِبار مثل رئيف خوري، وفؤاد إفرام البستاني مؤسس الجامعة اللبنانية، وميشال فريد غريب أستاذ الأدب الفرنسي، إضافة إلى ((ديوان المتنبي)) الذي لم يفارقه، فحفظَ الكثير من شعره، وغالبًا ما كان يستشهد بالأبيات الآتية:
فُؤادٌ ما تُسَليهِ المُدامُ وَعُمرٌ مِثلُ ما تَهَبُ اللِئامُ
ودَهرٌ ناسُهُ ناسٌ صِغارٌ وَإِن كانَت لَهُم جُثَثٌ ضِخامُ
وتعددتْ لقاءاتي معه عند إقامتي في لبنان بعد عام 2003، وكان آخر لقاء بيننا في عام 2010، حيث أهديته كتابي ((الجواهري.. جدل الشعر والحياة)) الذي صدر عن دار الآداب، وبعدما تصفحه قال لي: سألتهمه التهامًا، مُبديًا إعجابه الكبير بالجواهري. وكَم كان حزينًا في آخر لقاء لي معه لِما حل بالعراق وأهله، وخصوصًا بُعيد صعود المَوجة الطائفية المُقترِنة بالاحتلال الأمريكي وتفشي النزعات التكفيرية وشيوع مظاهر جديدة من الإرهاب ارتباطًا بتنظيمات القاعدة حينها.
مقهى الحاج داوود
أتذكر أنني في إحدى المرات دعوته على العشاء، وكانت برفقته مساعدته الحسناء، في مطعم ((مقهى الحاج داوود)) الشهير في عَين المريسة في بيروت، والذي تغير اسمه إلى ((الدروندي))، وهو المقهى المشهور بتقديم وجبات السمك اللذيذ، الذي كنتُ قد تعرفتُ عليه في أوائل الستينيات من القرن الماضي مع أخوالي جليل ورؤوف وناصر شعبان، وقد فاجأني بأنه نباتي، وقال إنه يستغرب ممن يأكلون لحوم الحيوانات، وكيف تعطيهم أنفسهم فعل ذلك، وكان العديد من رواد المطعم يختلسون النظر إليه، وجاءت إحدى الفتيات الجميلات لتستأذن منه بالتقاط صورة معه، وبعد موافقته، دعت أحد المصورين الجوالين ليقوم بذلك، وقد استدعى مساعدته ليلتقطَ معها، ومع الفتاة التي اقتحمت مائدتنا، صورةً أخرى.
مدرسة العشققلتُ له هل أنت عاشقٌ؟ أجاب: العشق توله وهيام وصبابة، فأنا أعيش بين عشقي وكُتبي، ولا أستطيع التفريق بينهما، فهُما مُتلازمان ومُترابطان عضويا، وأضاف: العشق حالة إنسانية مَن لم يجربها، فهو لم يتعرف بعد على طعْم الحياة.
وهل المرأة مُلهمتكَ؟ سألته، فقال المرأة ليست بالضرورة مُلهِمة للإبداع، فليس في أشعار شكسبير أي أثرٍ لها، ولا في سمفونيات بيتهوفن أو منحوتات مايكل أنجلو أو غيرهم من كبار المُبدعين.
قلتُ له أين تضع كتابكَ الأول ((فاغنر والمرأة))؟، فقال لي اعتبرته سيرة قصصية في بدايات كتاباتي، انطلاقًا من رؤية وحدة الفن بجميع جوانبه وأشكاله. وبالمناسبة، فقد عرفتُ من خلال متابعاتي وقراءاتي أن طه حسين أَدرج هذا الكتاب من ضمن لائحة الكُتب المقرر قراءتها على طلبة الدكتوراه في الأدب بدقة وإمعان. وكانت كُتبه قد تُرجمت إلى العديد من اللغات بينها الألمانية والفرنسية والإسبانية والفارسية والأوردية.
ربما كان العشق الحقيقي لجرداق قد تملكه بحُب الإمام علي، بما فيه من فضائل إنسانية ومناقب شخصية ومعانٍ سامية مثلت بالنسبة إليه شعاعًا للقيَم ونبراسًا للمُثل، فقد وقفَ معه عند دينِ الرحمة والعدالة والإنسانية والحياة، وهو ما وجده بصورته الأصفى والأنقى والأبهى.
خماسية جرداقكنتُ قد ذكرتُ في أكثر من مناسبة أنني كنتُ مُهتما في فترة الفتوة بمُتابعة سيرة الإمام علي، مثلما هو اهتمامي بالأفكار اليسارية والتقدمية الحديثة، واطلعتُ حينها على ((نهج البلاغة)) وقرأتُ فصولًا منه، ولكن ما استوقفني على نحوٍ لافتٍ للتفكر والتأمل والاستشراف، ما كَتبه جورج جرداق في موسوعته الخماسية، وذلك في أواخر ستينيات القرن الماضي، وكان بعنوان ((الإمام علي... صوت العدالة الإنسانية))، قال: ((علي وحقوق الإنسان)) و((علي والثورة الفرنسية)) و((علي وسقراط)) و((علي وعصره)) و((علي والقومية العربية))؛ وأضاف إليها مؤلفًا سادسًا بعنوان: ((روائع نهج البلاغة)). وكانت حين صدورها حَدَثًا كبيرًا شديد الرقي، مَنهجًا وأسلوبًا وتوجهًا، وإن اختلفت بعض وجهات النظر بشأنها، وخصوصًا مقاربتها لعددٍ من فلاسفة الثورة الفرنسية الكبار مثل: روسو ومونتسكيو وفولتير، والفلسفة عمومًا ابتداءً من سقراط أبي الفلاسفة، ناهيك بروح العصر واستلهاماته في تأكيد السياق التاريخي، وتسليط ضوء على اعتزاز الإمام علي بأرومته وانتمائه ولغته، ناهيك ببعض ((جواهره)) التي وَرَدَتْ في ((نهج البلاغة)).
والشيء بالشيء يُذكر، فأود هنا أن أشير إلى ثلاثة كتب مرجعية إشكالية مُهمة تناولَتْ فصولًا من التاريخ الإسلامي، أولها، كتاب ((اليسار واليمين في الإسلام)) لأحمد عباس صالح الذي قرأت حلقات منه نُشرت في مجلة ((الكاتب)) (المصرية) التي كان يرأس التحرير فيها، وذلك في أواسط ستينيات القرن الماضي، ثم صَدرت لاحقًا بكتابٍ بالعنوان ذاته، وثانيها، كتاب: ((علي إمام المُتقين)) لعبدالرحمن الشرقاوي الذي قرأته في عام 1986، وثالثها، كتاب ((علي: سلطة الحق)) لمؤلفه المغدور عزيز السيد جاسم (1987).
قلتُ لجرداق لقد اتهمتَ بالشعوبية، وهو ما قرأته، قال ولذلك كتبتُ ((علي والقومية العربية))، وهي مُرافَعة للدفاع عنه وعني، وهي دعوة للاعتراف بالآخر خارج دوائر العرقية والفئوية والطوائفية والدينية والأيديولوجية، فقد امتاز علي بصفاتٍ عربية وإنسانية أصيلة كحب الخير ومساعدة المظلوم والعدل والإنصاف والمروءة والشجاعة والحكمة.
وسألته عن مَن يُحاول إطفاء صورة الصحابة الآخرين بإضفاء صفاتٍ أقرب إلى الربوبية على الإمام علي، فقال الإمام علي بشرٌ مثل سائر خلْق الله، لكن قدرته في خلْق وعيٍ عابرٍ لِما هو قائم تُعطيه بعض المزايا، وهي التي تجعل منه إنسانًا كَونيا، فحديثه عن ((الفقر في الوطن غربة)) يتمثل في رؤية مستقبلية اجتماعية عميقة. كما أن في تسامحه ردا على أولئك الذين يتهمون العرب والمُسلمين بأنهم غلاظ القلوب وقُساة ومتوحشون وبرابرة، ودينهم يحض على ذلك، فحين ضربه بالسيف عبدالرحمن بن ملجم، قال كلمته الشهيرة آنذاك: إنْ عشت فأمره لي، وإن مت فضربة بضربة، وهو ما دعاه لاستذكار السيد المسيح عيسى بن مريم الذي تَمْتَمَ بعبارات الاستغفار والترحم لِمَن يعلقونه على الصليب قبل صعوده إلى السماء.
وقد تناول المؤرخُ اللبناني الكبير حسن الأمين كتابَ صديقه جورج جرداق عن الإمام علي بقوله إنه وَضَعَ جرداق في قمة أدباء العربية، وهو بيانٌ متدفق أصيل كَشَفَ عن كنوزٍ خبيئة.
وحين سألَتني ((قناة الفضائية العراقية)): لماذا لم يَكتب جرداق عن الحسين؟ كان جوابي كما سمعته منه، أن الحسين كان على خطى أبيه في الدفاع عن الحق والعدل، وهو يمثل رمزيةً جهاديةً شجاعة، وبما معناه ((هذا الشبل من ذاك الأسد))، فعلي كان مشكاة للفلسفة والحكمة والأخلاق. وإذا كان قد تَرك لنا تراثًا زاخرًا بالفكر وفلسفة الحُكم وزهد الحاكم وعدله وشجاعته، فإن الإمام الحسين تَرك لنا تراثًا غنيًا في مُواجَهة الظلم والدفاع عن الحق والعدل.
هذه ليلتيسألتهُ عن قصيدة ((هذه ليلتي)) التي تُعَد إحدى تحفِهِ الشعرية الرائعة، والتي يقول فيها:
هذه ليلتي وَحُلْمُ حَيَاِتي بَينَ مَاضٍ من الزمانِ وَآتِ
الهَوَى أَنَتَ كُله والأمَانِي فَاملأ الكأسَ بِالغَرامِ وَهَاتِ
بَعدَ حِينٍ يُبدلُ الحُب دَارًا وَالعَصَافِيرُ تَهجُرُ الأوكَارا
وديارٌ كانَت قَدِيمًا دِيارا سَتَرَانَا، كَمَا نَرَاهَا، قِفَارا
سَوفَ تَلهُو بِنا الحَياةُ وتَسخَر فَتَعَالَ أُحِبكَ الآنَ أكثَر
قال لي كانت أم كلثوم قد أَعلنت في عام 1968 عن رغبتها في أن تغني قصيدةً لشاعرٍ من كل بلدٍ عربي، وأنها اختارت قصيدة لشاعرٍ لبناني، لكنها لم تُفصح عن الاسم، وكنتُ أعلم ما دارَ بين الموسيقار محمد عبدالوهاب وبينها، فقد أبلغني بذلك هاتفيا، وحين زارَ محمد عبدالوهاب لبنان، وأَقام في فندق شبرد في مصيف بحمدون، التقيتُ به، وطلبَ مني إعادة قراءة القصيدة له، ثم التقينا في أوتيل أمبسادور مع فريد الأطرش ونجاة الصغيرة وإحسان عبدالقدوس، فأخذني عبدالوهاب إلى الشرفة المطلة على وادي لامارتين لأقرأ عليه مُجددًا بعض أبيات القصيدة، فقال هذا ما أريده لأم كلثوم، وفرحتُ كثيرًا، وكنتُ تعرفتُ إليها في عام 1965، وقد لحن محمد عبدالوهاب القصيدة، وغنتها أم كلثوم، ولَقَتِ استحسانًا وحماسةً كبيرةً من الجمهور الذي اعتبرها من أهم أغانيها.
وسبقَ ذلك اللقاء أن اجتمعَ عبدالوهاب وأم كلثوم وجرداق في القاهرة في منزل أم كلثوم في شارع أبو الفدا (المطل على النيل) وأَبدت أم كلثوم إعجابها بالقصيدة ذات الأجراس الموسيقية كما سمتها، ووصَفَها عبدالوهاب بالسهل المُمتنِع، وكان كثير الإعجاب بجورج جرداق.
قلتُ له ماذا كان شعوركَ وأنتَ تسمع القصيدة مغناة، فأجاب إنها مثلت ثلاثيةً رائعة بين الأداء والموسيقى والنص، كما اعتبرتْها الصحافة حينها نِتاج لقاء ((ثلاث قِمم)). وقد دُعيتُ لحضور الحفلة التي ستغني بها أم كلثوم في القاهرة على مسرح سينما ((قصر النيل))، وحضرتُ أنا وزوجتي، وقد عادت أم كلثوم وغنتها في بعلبك في العام 1970، وكانت تلك آخر حفلة لها في لبنان، فقد رحلتْ عن دنيانا في 3 فبراير 1975.
* كاتب وباحث من العراق
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

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