Friday, 23 February 2024 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يوم بدينا.. يوم التأسيس حكاية وطن شموخ

2/23/2024 2:28:29 PM
(MENAFN- Al Watan) وتتجدد الأيام الوطنية السعيدة؛ فها نحن ذا نعيش فرحة يوم وطني مجيد، ففي هذا اليوم المبارك الموافق 22 من شهر فبراير تحتفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بيوم التأسيس الخالد. فقد جاء هذا الاحتفاء الميمون استجابة وتنفيذاً للأمر الحكيم لمولاي قائد هذه البلاد المباركة وراعي نهضتها الحديثة والشاملة والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله –، الابن الخامس والعشرون لجامع شمل ومؤسس وموحد الدولة السعودية الثالثة باسم المملكة العربية السعودية؛ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – (1876م –1953م) حيث يرجع له الفضل الأول بعد فضل الله وكرمه في إرساء ركائز الأمن والاستقرار، واللحمة والوحدة الوطنية، والبناء في هذه البلاد المباركة. حيث صدر هذا الأمر الكريم المشار إليه آنفاً برقم أ/371 وتاريخ 24/06/1443للهجرة، الموافق 27/01/2022م؛ ليكون يوم 22 من شهر فبراير من كل عام يوماً مميزاً لذكرى تأسيس كيان الدولة السعودية في وسط شبه الجزيرة العربية، ومناسبة وطنية خالدة نستذكر ونستشعر فيه تاريخ قيام وتأسيس الدولة السعودية الأولى في بلدة الدرعية (نواة الدولة السعودية) في القرن الثامن عشر من الميلاد وتحديداً في عام 1727م التي أستمرت إلى عام 1818م، إذ أسسها ووضع لبنتها الأولى الإمام الحاكم محمد بن سعود بن محمد بن مقرن – رحمه الله – (1679م – 1765م) حيث كانت الدرعية هي مكان ولادته ونشأته، ليعود له الفضل بعد فضل الله ومنّته في تأسيس نواة الوحدة الوطنية وتأمين الاستقرار بكافة أشكاله في بلدة الدرعية وما جاورها من البلدان والقبائل آنذاك في نجد، بعد أزمنة من الضعف والفرقة والاضطراب والتشتت والتناحر، منتهجاً – رحمه الله – في تصريف وإدارة إمارته كتاب الله وسنة رسوله المطهرة. وقد وصف المؤرخون شخصية الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – بخصال حميدة كالكرم والحكمة والشجاعة والعدل فضلاً عن الحس الإداري الذي تميز به في تصريف إدارة شؤون البلاد والعباد. وبملاحم بطولية يعود بنا تاريخ تأسيس بناء الدرعية إلى القرن الخامس عشر من الميلاد (1446م)، إذ كان ذلك على يد الأمير مانع بن ربيعة المريدي – رحمه الله –، وهو الجد الثاني عشر لجلالة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –. ومن أبرز إنجازات الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – على سبيل الذكر لا الحصر أنه عمل على حماية وتأمين الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة في الجزيرة العربية، فضلاً عن تأمين طرق قوافل التجارة وضمان سلامتها الأمنية، وتوحيد معظم مناطق نجد، وتبني ومناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها، وإرساء الاستقلال السياسي، وعدم التبعية لأي نفوذ أو حكم آخر، والتصدي للكثير من الحملات والهجمات الخارجية ضد أمارة منطقة الدرعية والذود عن هذا الكيان وحمايته؛ لتصبح بذلك مدينة الدرعية مركزاً حضارياً واقتصادياً ومنارة للعلم والثقافة والأمن في ذلك الزمن، ومكاناً آمناً تُشدُ إليه الرحال. وبعد سبع سنوات فقط من انتهاء الحكم في الدولة السعودية الأولى التي امتدت لفترة قرن من الزمان تقريباً (91 عام) حتى عاد وتمكن في عام 1824م الإمام الباسل تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود – طيب الله ثراه – (1769م – 1834م) من استعادة الحكم وتأسيس الدولة السعودة الثانية التي استمرت إلى عام 1891م متخذةً من الرياض عاصمة لها، حيث امتدت فترتها إلى 69 عاماً. وفي عام 1902م اصطفى الله من بين خلقه جلالة الملك العادل المغوار عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه – ليؤسس تحت لواء بيرق التوحيد هو ومن ناصره وعاونه من أساطين هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية. إذ تم في تاريخ 23 من شهر سبتمبر من العام 1923م إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يده – طيب الله ثراه –، ليكون ذلك التاريخ تاريخاً آخر لمناسبة وطنية عظيمة لا يقل في أهميته الوطنية عن تاريخ يوم التأسيس. ثم على سنة الله ورسوله الكريم تتابعت مسيرة الحكم الرشيد لأبناء جلالة الملك عبدالعزيز البررة على هذه البلاد المباركة المتنامية الأطراف بدءًا بصاحب الجلالة الملك سعود (1902م – 1969م)، ثم خلفه صاحب الجلالة الملك فيصل (1906م –1975م)، ثم خلفه صاحب الجلالة الملك خالد (1913م – 1982م)، ومن بعد الملك خالد بويع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد (1921م – 2005م)، ثم خلفه عضيده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله (1924م – 2015م) رحمة الله ورضوانه عليهم جميعاً ووالدينا. وفي تاريخ 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير من عام 2015م تمت مبايعة خير خلف لخير سلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ملكاً مباركاً لبلادنا الأبية والعزيزة.
إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى العزيزة على أنفسنا، نستحضر معها بكل الانتماء والوفاء للقيادة وللوطن سيرة ومسيرة والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – العامرة بالإنجازات الوطنية الاستثنائية الهائلة، حيث نشهد في وطننا الغالي في عهده الزاهر تحولات جذرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن الكريم. والمقام هنا أقل شأناً من القدرة على كتابة وذكر تلكم السيرة العطرة والعطاءات الضخمة المتواصلة، إلا أن التاريخ قد كفل ذلك وسُطرت تلك المسيرة والسيرة العطرة بأحرف من ذهب بين طياته. وبفضل من الله ثم فضل سمو سيدي ولي العهد الأمير الهُمام القوي محمد بن سلمان – أيده الله – عرّاب رؤية المملكة 2030؛ تم إعادة توجيه اتجاه مؤشر بوصلة الريادة والتميز والقوة والحضور إلى القطب السعودي حتى تبوئت المملكة مكاناً مؤثراً ومنزلةً مرموقة وفاعلة بين مصاف كبار الدول.
إننا في هذا اليوم المجيد نستشعر ونستذكر بالوفاء والعرفان لكل من أسهم في خدمة هذه البلاد المباركة أو شارك في ملاحمها البطولية من الأئمة والملوك والأعيان والمواطنين، ونعتز بالجذور الراسخة وبالعمق التاريخي لوطننا الغالي، وسلامة وحدة النسيج الاجتماعي، مستشعرين أيضاً إنجازات ومآثر كل الملوك أبناء المؤسس – طيب الله ثراه – في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية لحمتها وبناء هذه البلاد المباركة، وتطوير اقتصادها، والذود عنها، والسهر على حراستها وأمنها وأمن مواطنيها، ونفخر ونتباهى بمتانة أواصر وقيم الارتباط النبيلة والصادقة بين المواطن وولاة الأمر والانتماء والولاء لهم منذ التأسيس المبارك إلى يومنا هذا وسيكون كذلك بإذن الله تعالى. نحن نفخر ونتفاخر بأنفة بماضينا المجيد وبإرثنا التاريخي العميق، ونعتز بشموخ بحاضرنا المشرف، ونتطلع بثقة إلى بناء المستقبل بكل شغف وولاء وانتماء يد بيد مع ولاة أمرنا.
نسأل المولى عزوجل أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، والرخاء، والازدهار، والتطور.
* أ‌. د. تركي بن سعـد الخريجي
أكاديمي، إداري
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240223_170207_386-->

MENAFN23022024000089011017ID1107892129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث