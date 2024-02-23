التجارة تُشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

(MENAFN
- Al Watan) شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تختص في تجارة النظارات بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص، وعدم إيضاح السعر قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بنجران المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بجولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات.
وتتلقى"التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.
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