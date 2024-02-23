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التجارة تُشهِّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات

2/23/2024 2:28:29 PM
(MENAFN- Al Watan) شهرت وزارة التجارة بصاحب منشأة تختص في تجارة النظارات بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، والإعلان عن تخفيضات دون ترخيص، وعدم إيضاح السعر قبل وبعد التخفيض.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بنجران المتضمن فرض غرامة مالية، وإزالة الإعلان المخالف، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب القيام بجولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات.
وتتلقى"التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عبر الاتصال على مركز البلاغات على الرقم 1900.

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