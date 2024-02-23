ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) صدرت أوكرانيا ما يقرب من 4.3 مليون طن متري من الحبوب منذ مطلع هذا الشهر، وهو ما يتجاوز 3.8 مليون طن التي صدرتها خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت حتى الآن في موسم التسويق الممتد بين يوليو 2023 ويونيو 2024 إلى حوالي 28.2 مليون طن من 30.8 مليون في العام السابق.

موضوعاتفيتش تتوقع تعافي الاقتصاد الألماني بحلول 2027 ستاندرد تشارترد يرفع أجر رئيسه التنفيذي 22% إلى قرابة 10 ملايين دولار أفريكسيم بنك: 48% فقط من سكان أفريقيا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية

وشملت الصادرات 11 مليون طن من القمح و15.2 مليون طن من الذرة و1.56 مليون طن من الشعير ، وفق موقع قناة العربية.

وتقوم أوكرانيا عادة بتصدير معظم حبوبها عبر موانئ المياه العميقة على البحر الأسود. وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2023، مع فائض قابل للتصدير في 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.

المصدر: