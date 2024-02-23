ارتفاع صادرات أوكرانيا من الحبوب في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدرت أوكرانيا ما يقرب من 4.3 مليون طن متري من الحبوب منذ مطلع هذا الشهر، وهو ما يتجاوز 3.8 مليون طن التي صدرتها خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة أن صادرات أوكرانيا من الحبوب تراجعت حتى الآن في موسم التسويق الممتد بين يوليو 2023 ويونيو 2024 إلى حوالي 28.2 مليون طن من 30.8 مليون في العام السابق.
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وشملت الصادرات 11 مليون طن من القمح و15.2 مليون طن من الذرة و1.56 مليون طن من الشعير ، وفق موقع قناة العربية.
وتقوم أوكرانيا عادة بتصدير معظم حبوبها عبر موانئ المياه العميقة على البحر الأسود. وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية في عام 2023، مع فائض قابل للتصدير في 2023-2024 يبلغ حوالي 50 مليون طن.
المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107892127
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