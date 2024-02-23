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محافظ البنك المركزي العراقي ينفي وجود مشكلة في سيولة الدينار العراقي

2/23/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) نفى محافظ البنك المركزي العراقى علي العلاق، اليوم الجمعة، وجود مشكلة في سيولة الدينار العراقي، فيما أشار إلى قرب إطلاق الآلية الجديدة لحصول المسافر على الدولار.

وقال العلاق في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان“ما يثار ويشاع عن وجود مشكلة في سيولة الدينار العراقي عار عن الصحة وان البنك المركزي مستمر في اجراء عملية الاستجابة للطلبات المتعلقة بالسيولة وكذلك وزارة المالية”.

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وأضاف ان” البنك المركزي يقوم بتطوير آلية حصول المسافرين على الدولار بشكل سلس في المطارات العراقية

والتي البعض منها اكتمل النظام فيها مع تواجد شركات الصرافة المعنية والمصارف بتوزيع الدولار”.

وأشار إلى ان الآلية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ قريبا وسيكون حصول المسافر على الدولار من خلال التسجيل عن طريق المنصة والاستلام في المطار لضمان وصول الدولار الى المسافر الحقيقي”.

المصدر:

MENAFN23022024000202011048ID1107892124

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