تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة إلى 3.1% خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في سنغافورة اليوم الجمعة تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر يناير الماضي إلى 3.1% مقارنة ب 3.3% خلال الشهر السابق عليه.
وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا” أن هذا التراجع مدفوع بتراجع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية من 3.7% في ديسمبر إلى 3.3% في يناير، كما تراجع تضخم أسعار الخدمات من 3.9% إلى 3.3%.
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وتراوح معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص – ما بين 3.2% و3.3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك تمشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107892123
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