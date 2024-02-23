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تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة إلى 3.1% خلال يناير

2/23/2024 2:28:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في سنغافورة اليوم الجمعة تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر يناير الماضي إلى 3.1% مقارنة ب 3.3% خلال الشهر السابق عليه.

وذكر راديو شبكة“تشانيل نيوز آشيا” أن هذا التراجع مدفوع بتراجع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية من 3.7% في ديسمبر إلى 3.3% في يناير، كما تراجع تضخم أسعار الخدمات من 3.9% إلى 3.3%.

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وتراوح معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني تكاليف الإقامة والنقل الخاص – ما بين 3.2% و3.3% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك تمشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

المصدر:

MENAFN23022024000202011048ID1107892123

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