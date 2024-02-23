الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 137 مليار يورو من المساعدات البولندية المجمدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرج عما يصل إلى 137 مليار يورو من المساعدات البولندية المجمدة في نزاع طويل الأمد بشأن سيادة القانون.

وأشادت فون دير لاين – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أورده راديو“بولندا الدولي” الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة – بمحاولات بولندا لاستعادة سيادة القانون بعد سنوات وصفها المسئولون بـ“سقوط ديمقراطي تحت قيادة الحكومة اليمينية السابقة في البلاد”.

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وتأتي هذه التصريحات خلال الزيارة التي أجرتها فون دير لاين إلى العاصمة وارسو اليوم مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، لعقد محادثات مع القادة البولنديين.

وركزت الزيارة على جهود الحكومة البولندية من أجل استعادة سيادة القانون وإنهاء نزاع ممتد مع بروكسل على خلفية التغييرات القضائية.





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