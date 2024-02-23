الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 137 مليار يورو من المساعدات البولندية المجمدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرج عما يصل إلى 137 مليار يورو من المساعدات البولندية المجمدة في نزاع طويل الأمد بشأن سيادة القانون.
وأشادت فون دير لاين – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أورده راديو“بولندا الدولي” الناطق باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة – بمحاولات بولندا لاستعادة سيادة القانون بعد سنوات وصفها المسئولون بـ“سقوط ديمقراطي تحت قيادة الحكومة اليمينية السابقة في البلاد”.
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وتأتي هذه التصريحات خلال الزيارة التي أجرتها فون دير لاين إلى العاصمة وارسو اليوم مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، لعقد محادثات مع القادة البولنديين.
وركزت الزيارة على جهود الحكومة البولندية من أجل استعادة سيادة القانون وإنهاء نزاع ممتد مع بروكسل على خلفية التغييرات القضائية.
المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107892122
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