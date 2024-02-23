أفريكسيم بنك: 48% فقط من سكان أفريقيا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية

MENAFN - Al-Borsa News) اختتم المركز الطبي الأفريقي للتميز أبوجا (AMCE أبوجا)، وهو مؤسسة طبية متعددة التخصصات أنشأها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك ) ومستشفى كينجز كوليدج لندن، مؤتمره للصحة الأفريقية، والذي يمثل علامة بارزة في تعزيز التعاون والابتكار في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء القارة.

وجمع المنتدى قادة الصناعة ومتخصصي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها لمناقشة القضايا الحاسمة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية واستكشاف سبل التعاون والتقدم.

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وشهد المنتدى بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة“أفريكسيم بنك”، والذي قدم رؤى قيمة حول الرحلة التاريخية ومهمة AMCE.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما:“إن مبادرة المركز الطبي الأفريقي للتميز نشأت من الحاجة الملحة لمعالجة أوجه القصور في مرافق الرعاية الصحية، وخاصة في التعامل مع ومع وجود أمراض غير معدية، فإن 48% فقط من سكان أفريقيا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، الأمر الذي يتطلب اهتماما فوريا، وهذا المنتدى هو مجرد واحدة من المبادرات العديدة التي قامت بها مجموعة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للتأكيد على مدى إلحاح هذه المسألة”.

وأضاف أوراما“لن يكون AMCE Abuja بمثابة مركز للأبحاث والخدمات السريرية المتطورة فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة ساحة تدريب للمهنيين الطبيين المستقبليين في جميع أنحاء إفريقيا، وستلعب دورا محوريا في معالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية وعكس اتجاه هجرة العقول من العاملين الطبيين المؤهلين”.

واستطرد بقوله إنه“مع تقدمنا نحو استكماله، نتوقع فوائد كبيرة لأفريقيا، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز التجارة البينية في الخدمات الطبية، مع استمرار أعمال البناء على قدم وساق، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات في أوائل عام 2025، ويمثل AMCE أبوجا منارة الأمل لمشهد الرعاية الصحية في أفريقيا، ويوفر منتدى الصحة AMCE Africa منصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات والتعاون، مما يؤكد أهمية العمل الجماعي في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في أفريقيا أكثر صحة.”

وسلط البروفيسور محمد علي بات، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بنيجيريا الضوء على تحديات الرعاية الصحية الحالية في نيجيريا، وخاصة الأمراض غير المعدية.

وتضمن المنتدى حفلا للتوقيع على اتفاقية شروط الاستثمار في الأسهم مع مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، لتسهيل التزام مؤسسة التمويل الأفريقية بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار لتطوير AMCE أبوجا.

وعلاوة على ذلك، شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين“أفريكسيم بنك” والوزارة الفيدرالية للصحة والرعاية الاجتماعية لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في نيجيريا في إطار المبادرة الرئاسية لإطلاق سلاسل قيمة الرعاية الصحية (PVAC).

ومن خلال برنامج سلسلة القيمة للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، ستسعى الشراكة إلى دعم إنشاء مرافق طبية وصحية ذات مستوى عالمي وزيادة التصنيع المحلي للأدوية الأساسية وأدوات التشخيص واللقاحات والمواد البيولوجية والمواد الاستهلاكية الطبية. كما أنه سيقلل من السياحة الطبية الخارجية من خلال رفع جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها داخل نيجيريا، وتعزيز فرص العمل، وتعزيز ثقافة البحث والتطوير المدفوعة محليًا، وجذب الاستثمارات إلى سلسلة قيمة الرعاية الصحية في نيجيريا.

وفي معرض تعليقه على نجاح منتدى الصحة الأفريقي 2024، أعرب بريان ديفر، الرئيس التنفيذي لـ AMCE أبوجا، عن تفاؤله بشأن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا، قائلاً:“بينما نختتم منتدى الصحة الأفريقي AMCE اليوم، أشعر بتشجيع عميق من“روح التعاون والالتزام المشترك لتعزيز التميز في الرعاية الصحية في جميع أنحاء قارتنا، وأكدت مناقشاتنا اليوم الحاجة الملحة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة التي تفرضها الأمراض غير المعدية والأمراض غير السارية في نيجيريا والمناطق المجاورة“.

وأكد أن AMCE على استعداد للعب دور محوري في هذا المسعى، والاستفادة من خبراتنا ومواردنا وشراكاتنا الاستراتيجية لتنفيذ حلول مبتكرة وتحسين النتائج الصحية للجميع. معًا، يمكننا أن نشق طريقًا نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأفريقيا وشعوبها.

علاوة على ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة“أفريكسيم بنك” بنديكت أوراما، التأثير العميق للمشروع، مؤكدًا أنه سيولد ما يقرب من 3000 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

وعلاوة على ذلك، فإنه سيوفر الكشف الفوري المنقذ للحياة وإدارة الأمراض الخطيرة لأكثر من 200 ألف مريض في نيجيريا و150 ألف مريض إضافي من بلدان أفريقية أخرى خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيله، وبالإضافة إلى ذلك، سيلعب المشروع دورًا محوريًا في تعزيز التجارة البينية في الخدمات الطبية وتعزيز سلاسل التوريد في القطاعين الطبي والصيدلاني.

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