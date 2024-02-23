أفريكسيم بنك: 48% فقط من سكان أفريقيا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختتم المركز الطبي الأفريقي للتميز أبوجا (AMCE أبوجا)، وهو مؤسسة طبية متعددة التخصصات أنشأها بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك ) ومستشفى كينجز كوليدج لندن، مؤتمره للصحة الأفريقية، والذي يمثل علامة بارزة في تعزيز التعاون والابتكار في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء القارة.
وجمع المنتدى قادة الصناعة ومتخصصي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها لمناقشة القضايا الحاسمة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية واستكشاف سبل التعاون والتقدم.
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وشهد المنتدى بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة“أفريكسيم بنك”، والذي قدم رؤى قيمة حول الرحلة التاريخية ومهمة AMCE.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بنديكت أوراما:“إن مبادرة المركز الطبي الأفريقي للتميز نشأت من الحاجة الملحة لمعالجة أوجه القصور في مرافق الرعاية الصحية، وخاصة في التعامل مع ومع وجود أمراض غير معدية، فإن 48% فقط من سكان أفريقيا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، الأمر الذي يتطلب اهتماما فوريا، وهذا المنتدى هو مجرد واحدة من المبادرات العديدة التي قامت بها مجموعة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير للتأكيد على مدى إلحاح هذه المسألة”.
وأضاف أوراما“لن يكون AMCE Abuja بمثابة مركز للأبحاث والخدمات السريرية المتطورة فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة ساحة تدريب للمهنيين الطبيين المستقبليين في جميع أنحاء إفريقيا، وستلعب دورا محوريا في معالجة العبء المتزايد للأمراض غير المعدية وعكس اتجاه هجرة العقول من العاملين الطبيين المؤهلين”.
واستطرد بقوله إنه“مع تقدمنا نحو استكماله، نتوقع فوائد كبيرة لأفريقيا، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعزيز التجارة البينية في الخدمات الطبية، مع استمرار أعمال البناء على قدم وساق، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات في أوائل عام 2025، ويمثل AMCE أبوجا منارة الأمل لمشهد الرعاية الصحية في أفريقيا، ويوفر منتدى الصحة AMCE Africa منصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات والتعاون، مما يؤكد أهمية العمل الجماعي في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في أفريقيا أكثر صحة.”
وسلط البروفيسور محمد علي بات، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بنيجيريا الضوء على تحديات الرعاية الصحية الحالية في نيجيريا، وخاصة الأمراض غير المعدية.
وتضمن المنتدى حفلا للتوقيع على اتفاقية شروط الاستثمار في الأسهم مع مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، لتسهيل التزام مؤسسة التمويل الأفريقية بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار لتطوير AMCE أبوجا.
وعلاوة على ذلك، شهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين“أفريكسيم بنك” والوزارة الفيدرالية للصحة والرعاية الاجتماعية لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في نيجيريا في إطار المبادرة الرئاسية لإطلاق سلاسل قيمة الرعاية الصحية (PVAC).
ومن خلال برنامج سلسلة القيمة للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، ستسعى الشراكة إلى دعم إنشاء مرافق طبية وصحية ذات مستوى عالمي وزيادة التصنيع المحلي للأدوية الأساسية وأدوات التشخيص واللقاحات والمواد البيولوجية والمواد الاستهلاكية الطبية. كما أنه سيقلل من السياحة الطبية الخارجية من خلال رفع جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها داخل نيجيريا، وتعزيز فرص العمل، وتعزيز ثقافة البحث والتطوير المدفوعة محليًا، وجذب الاستثمارات إلى سلسلة قيمة الرعاية الصحية في نيجيريا.
وفي معرض تعليقه على نجاح منتدى الصحة الأفريقي 2024، أعرب بريان ديفر، الرئيس التنفيذي لـ AMCE أبوجا، عن تفاؤله بشأن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا، قائلاً:“بينما نختتم منتدى الصحة الأفريقي AMCE اليوم، أشعر بتشجيع عميق من“روح التعاون والالتزام المشترك لتعزيز التميز في الرعاية الصحية في جميع أنحاء قارتنا، وأكدت مناقشاتنا اليوم الحاجة الملحة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة التي تفرضها الأمراض غير المعدية والأمراض غير السارية في نيجيريا والمناطق المجاورة“.
وأكد أن AMCE على استعداد للعب دور محوري في هذا المسعى، والاستفادة من خبراتنا ومواردنا وشراكاتنا الاستراتيجية لتنفيذ حلول مبتكرة وتحسين النتائج الصحية للجميع. معًا، يمكننا أن نشق طريقًا نحو مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأفريقيا وشعوبها.
علاوة على ذلك، أوضح رئيس مجلس إدارة“أفريكسيم بنك” بنديكت أوراما، التأثير العميق للمشروع، مؤكدًا أنه سيولد ما يقرب من 3000 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل.
وعلاوة على ذلك، فإنه سيوفر الكشف الفوري المنقذ للحياة وإدارة الأمراض الخطيرة لأكثر من 200 ألف مريض في نيجيريا و150 ألف مريض إضافي من بلدان أفريقية أخرى خلال السنوات الخمس الأولى من تشغيله، وبالإضافة إلى ذلك، سيلعب المشروع دورًا محوريًا في تعزيز التجارة البينية في الخدمات الطبية وتعزيز سلاسل التوريد في القطاعين الطبي والصيدلاني.
المصدر:
MENAFN23022024000202011048ID1107892121