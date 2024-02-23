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رئيس الوزراء: وقعنا أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر

2/23/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر وقعت مع الإمارات أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، وذلك لتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن تنمية مدينة رأس الحكمة يأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر

وشهد مقر مجلس الوزراء المصرى منذ قليل، توقيع اتفاق بين مصر والإمارات لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.

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