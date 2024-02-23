رئيس الوزراء: وقعنا أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر وقعت مع الإمارات أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، وذلك لتنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن تنمية مدينة رأس الحكمة يأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052.
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