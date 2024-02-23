رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة خلال شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة منها دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.
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وأوضح رئيس الوزراء أن إجمالى استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة يصل 150 مليار دولار، وتصل حصة مصر من أرباح المشروع نحو 35%.
وقال مدبولى، إن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
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