رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة خلال شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة منها دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.

موضوعاترئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر

وأوضح رئيس الوزراء أن إجمالى استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة يصل 150 مليار دولار، وتصل حصة مصر من أرباح المشروع نحو 35%.

وقال مدبولى، إن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.