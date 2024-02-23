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رئيس الوزراء: مصر تجهز لطرح عالمى لمجموعة مشروعات استثمارية من العيار الثقيل

2/23/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر تجهز لطرح عالمى لمجموعة مشروعات استثمارية من“العيار الثقيل”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى:“مصر وضعت آلية واضحة لأى استثمار أجنبى مباشر يرغب فى تكرار نموذج صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة”.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر

وقال رئيس الوزراء، إن إجمالى استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يصل إلى 150 مليار دولار.

وأضاف أن صفقة تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تتضمن حصول مصر على مقدم من قيمة الأرض بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تصل نحو 35%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة يتضمن دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.

وقال رئيس الوزراء، إن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.

وأضاف مدبولى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

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