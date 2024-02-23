رئيس الوزراء: مصر تجهز لطرح عالمى لمجموعة مشروعات استثمارية من العيار الثقيل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر تجهز لطرح عالمى لمجموعة مشروعات استثمارية من“العيار الثقيل”.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى:“مصر وضعت آلية واضحة لأى استثمار أجنبى مباشر يرغب فى تكرار نموذج صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة”.
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رئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر
وقال رئيس الوزراء، إن إجمالى استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يصل إلى 150 مليار دولار.
وأضاف أن صفقة تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تتضمن حصول مصر على مقدم من قيمة الأرض بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تصل نحو 35%.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة يتضمن دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.
وقال رئيس الوزراء، إن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.
وأضاف مدبولى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
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