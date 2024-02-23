رئيس الوزراء: مصر على بعد خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر على بعد خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى لتوفير قدر كافى من العملة الأجنبية.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على تمويل إضافى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم توقيعه فى وقت سابق بقيمة 3 مليارات دولار.

موضوعاترئيس الوزراء: مصر تجهز لطرح عالمى لمجموعة مشروعات استثمارية من“العيار الثقيل” رئيس الوزراء: 150 مليار دولار استثمارات تطوير“رأس الحكمة”.. و35% حصة مصر من أرباح المشروع رئيس الوزراء: مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة خلال شهرين

وقال رئيس الوزراء، إن مصر تجهز لطرح عالمى لمجموعة مشروعات استثمارية من“العيار الثقيل”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى:“مصر وضعت آلية واضحة لأى استثمار أجنبى مباشر يرغب فى تكرار نموذج صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة”.

وقال رئيس الوزراء، إن إجمالى استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يصل إلى 150 مليار دولار.

وأضاف أن صفقة تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تتضمن حصول مصر على مقدم من قيمة الأرض بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تصل نحو 35%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة يتضمن دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.

وقال رئيس الوزراء، إن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.

وأضاف مدبولى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.