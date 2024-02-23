ADQ الإماراتية تعلن تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت“القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة فى إمارة أبوظبى، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار فى مصر.
وقالت الشركة فى بيان: ستستحوذ“القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
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وأضافت الشركة: فى إطار هذا الاستثمار، ستقوم“القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.
وتابعت الشركة:“يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة”.
وقالت الشركة:“ستكون منطقة رأس الحكمة، التى تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالى التى تتألف بشكل رئيسى من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلى والدولى من المنطقة”. وتهدف“القابضة” (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، وستستفيد“القابضة” (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.
وتابعت الشركة: يأتى قرار“القابضة” (ADQ) للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة فى مصر انطلاقاً من سجلها الحافل فى التخطيط للنمو الذكى والاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق فى المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة فى توفير حلول متكاملة فى قطاع البنية التحتية، بما فى ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتى من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار.
وأضافت الشركة: سيكون المخطط الرئيسى لرأس الحكمة رائداً فى الحلول المبتكرة التى تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص فى مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”القابضة” (ADQ): تعتبر“القابضة” (ADQ) شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، ولقد أثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثمارى وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، ويأتى الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية فى مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، إن إجمالى استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يصل إلى 150 مليار دولار.
وأضاف أن صفقة تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تتضمن حصول مصر على مقدم من قيمة الأرض بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تصل نحو 35%.
وأوضح رئيس الوزراء، أن مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة يتضمن دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.
وقال رئيس الوزراء، إن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.
وأضاف مدبولى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.
وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
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