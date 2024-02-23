ADQ الإماراتية تعلن تفاصيل صفقة تطوير رأس الحكمة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت“القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة فى إمارة أبوظبى، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار فى مصر.

وقالت الشركة فى بيان: ستستحوذ“القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.

موضوعاترئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر

وأضافت الشركة: فى إطار هذا الاستثمار، ستقوم“القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.

وتابعت الشركة:“يمثل هذا الاستثمار المهم خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة”.

وقالت الشركة:“ستكون منطقة رأس الحكمة، التى تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، بمثابة مدينة من الجيل التالى التى تتألف بشكل رئيسى من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلى والدولى من المنطقة”. وتهدف“القابضة” (ADQ)، من خلال الاستفادة من محفظة شركاتها المتنوعة وشركائها، إلى تعزيز المميزات الجاذبة لرأس الحكمة كوجهة مالية وسياحية دولية متميزة تتبنى أحدث حلول المدن الذكية الرقمية والتكنولوجية، وستستفيد“القابضة” (ADQ) أيضًا من الشركاء المصريين والدوليين لدعم خططها التنموية والاستثمارية.

وتابعت الشركة: يأتى قرار“القابضة” (ADQ) للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة فى مصر انطلاقاً من سجلها الحافل فى التخطيط للنمو الذكى والاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والتطوير المماثلة واسعة النطاق فى المنطقة، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الخبرة العريقة فى توفير حلول متكاملة فى قطاع البنية التحتية، بما فى ذلك الطاقة والمياه والنقل والعقارات والتى من شأنها تحقيق الفوائد والامتيازات الوفيرة للاقتصاد المصري، إلى جانب جذب استثمارات بقيمة أكثر من 150 مليار دولار.

وأضافت الشركة: سيكون المخطط الرئيسى لرأس الحكمة رائداً فى الحلول المبتكرة التى تحقق تأثيراً إيجابياً طويل المدى مصمماً لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز التجارة ودعم القطاع الخاص فى مصر من خلال برنامج التوطين داخل البلاد وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الفوائد الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”القابضة” (ADQ): تعتبر“القابضة” (ADQ) شريكاً استثمارياً على المدى الطويل لجمهورية مصر العربية، ولقد أثبتت تجربتنا الفريدة قدرتنا على انتقاء استثمارات نوعية تتماشى مع إطارنا الاستثمارى وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، ويأتى الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية فى مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، إن إجمالى استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يصل إلى 150 مليار دولار.

وأضاف أن صفقة تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تتضمن حصول مصر على مقدم من قيمة الأرض بقيمة 35 مليار دولار، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع تصل نحو 35%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مقدم صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة يتضمن دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار دولار أخرى خلال شهرين.

وقال رئيس الوزراء، إن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.

وأضاف مدبولى، أن هيئة المجتمعات العمرانية تمثل مصر فى صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة و”أبو ظبى التنموية القابضة” تمثل الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء:“أبو ظبى التنموية القابضة” سوف تؤسس شركة رأس الحكمة كشركة مساهمة مصرية لتنيمة مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع.