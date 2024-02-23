Logi



الصفحة الرئيسية



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



منوعات



أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر رئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر “جولدمان ساكس”: الاستثمار فى رأس الحكمة يجعل أى خفض محتمل للجنيه محدود

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر



الصفحة الرئيسية



السيارات



اتصالات وتكنولوجيا



منوعات



أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر رئيس الوزراء: مشروع“رأس الحكمة” لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة الحكومة المصرية تعلن تفاصيل صفقة“رأس الحكمة” الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر “جولدمان ساكس”: الاستثمار فى رأس الحكمة يجعل أى خفض محتمل للجنيه محدود

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

عقارات اقتصاد أخضر

MENAFN - Al-Borsa News) رفع بنك "ستاندرد تشارترد" أجر رئيسه التنفيذي "بيل ويتنرز" بشكل كبير في العام الماضي، حيث قفز إجمالي تعويضاته المالية إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني (9.88 مليون" />







الجمعة, فبراير 23, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى ستاندرد تشارترد يرفع أجر رئيسه التنفيذي 22% إلى قرابة 10 ملايين دولار كتب : البورصة خاص الجمعة 23 فبراير 2024





رفع بنك“ستاندرد تشارترد” أجر رئيسه التنفيذي“بيل ويتنرز” بشكل كبير في العام الماضي، حيث قفز إجمالي تعويضاته المالية إلى 7.8 مليون جنيه إسترليني (9.88 مليون دولار).

ويشكل ذلك ارتفاعًا بنسبة 22% في إجمالي تعويضات رئيس البنك البريطاني، من 6.4 مليون جنيه إسترليني التي حصل عليها في عام 2022، وفقًا للتقرير السنوي للبنك الذي صدر الجمعة.

موضوعاتفيتش تتوقع تعافي الاقتصاد الألماني بحلول 2027 أفريكسيم بنك: 48% فقط من سكان أفريقيا يحصلون على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 137 مليار يورو من المساعدات البولندية المجمدة

ويعد هذا الأجر الأكبر بالنسبة لـ“وينترز” منذ انضمامه إلى البنك في عام 2015، عندما بلغ إجمالي أجره في هذا العام 8.4 مليون جنيه إسترليني.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن بنك“إتش إس بي سي” المنافس، ارتفع إجمالي تعويضات رئيسه“نويل كوين” إلى 10.6 مليون جنيه إسترليني، من 5.6 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت نفسه، انخفض إجمالي مكافآت“ستاندرد تشارترد” للموظفين بنسبة 1% إلى 1.57 مليار دولار في عام 2023، لكن ارتفعت الرواتب في عام 2024 بنسبة 2.2% في المتوسط.

على الجانب الآخر من المحيط، رفعت البنوك الأمريكية الرئيسية مثل“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” و”ويلز فارجو” و”جيه بي مورجان” و”سيتي جروب” أجور الرؤساء التنفيذيين بنسب متفاوتة في عام 2023، لتتراوح إجمالي تعويضاتهم بين 26 مليون و37 مليون دولار.