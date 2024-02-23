فيتش تتوقع تعافي الاقتصاد الألماني بحلول 2027

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع وكالة“فيتش” تعافي الاقتصاد الألماني بحلول عام 2027، وإن كان هذا سيبدأ ببطء شديد في عام 2024، مع تلاشي أثر الصدمات التي أثرت عليه، ما لم تتسع فجوة الناتج السلبية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الجمعة، أن أداء الاقتصاد الألماني في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 كان ضعيفًا، بعد عقد من النمو القوي نسبيًا في الفترة (2010-2019)، ليصبح الأسوأ بين الاقتصادات العشرين الكبرى.

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وقالت“فيتش” إنه بحلول نهاية عام 2024، سيكون لدى ألمانيا أكبر فجوة سلبية في الناتج بين الاقتصادات العشرة المتقدمة التي يتتبعها فريق الوكالة الاقتصادي، بنحو نقطتين مئويتين.

وجاء الأداء الضعيف في عامي 2022 و2023، بضغط مجموعة من الصدمات السلبية مثل، إمدادات الغاز وصدمة الأسعار التي أثرت على أوروبا في عام 2022، والتشديد النقدي، وتراجع أحجام التجارة العالمية إلى جانب ضعف الاقتصاد الصيني.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني، أن إحدى نقاط ضعف النموذج الاقتصادي الألماني هي الاعتماد على الطلب الأجنبي، وهو ما يتجلى في الفائض البنيوي في الحساب الجاري، ونصحت بزيادة الاستثمار المحلي.

تشير فجوة الناتج السلبية إلى الوضع الذي ينتج فيه الاقتصاد أقل من إمكاناته، حيث ينخفض الناتج الفعلي عن الناتج المحتمل (الحد الأقصى لكمية السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها عند تشغيل جميع الموارد بكفاءة).

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