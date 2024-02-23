جولدمان ساكس: الاستثمار فى رأس الحكمة يجعل أى خفض محتمل للجنيه محدود

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، إن حجم الاستثمار الإماراتى فى مشروع رأس الحكمة الأكبر والأبكر من المتوقع جنبًا إلى جنب مع زيادة برنامج مصر مع الصندوق يغطى الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة.

أوضح أن التدفقات من النقد الأجنبي ستوفر سيولة كافية للبنك المركزي لتلبية الطلب المُعلق وتوحيد سوق الصرف فى خلال أيام أو أسابيع وقد ينطوى ذلك على خفض لكن محدود فى سعر الصرف الرسمى.

موضوعاتوزيرة التخطيط تشارك في“منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة” بباريس “ADQ” الإماراتية تعلن تفاصيل صفقة تطوير“رأس الحكمة” رئيس الوزراء: مصر على بعد خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد

وأكد أن حجم أي تخفيض لقيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعا نسبيا نظرا لموارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة فى البنوك.

وتوقع انخفاض حاد في الطلب على المضاربة أو بغرض التحوط على العملات الأجنبية في المصري على خلفية الاستثمارات المعلنة.

أوضح أن ذلك يعنى أن الجنيه المصرى سيترفع خلال الأيام المقبلة، وسيكون مستفيد من التدفقات الأجنبية وتراجع الطلب التحوطى.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم إن مصر على بعض خطوات للاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى لتوفير سيولة كافية لمصر.

وقالت متحدثة الصندوق فى مؤتمر أمس الخميس، جولى كوزاك، إن المشاورات مع مصر بها تقدم ملحوظ وإنه يجرى العمل على تغطية أى احتياجات تمويلية متبقية لمصر.

وكان جولدمان ساكس قد قدر الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة بنحو 25 مليار دولار شاملة 17 مليار دولار لتغطية عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.