الإمارات تستثمر 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقارى اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة“القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التى سيتم استخدامها للاستثمار فى مشاريع رئيسية فى جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادى وازدهارها.

رأس الحكمة هى منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً فى شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالى ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادى والسياحى فى مصر، وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% فى مشروع تطوير رأس الحكمة.

موضوعات“جولدمان ساكس”: الاستثمار فى رأس الحكمة يجعل أى خفض محتمل للجنيه محدود وزيرة التخطيط تشارك في“منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة” بباريس “ADQ” الإماراتية تعلن تفاصيل صفقة تطوير“رأس الحكمة”

كشف رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبى المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل فى غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى المصرى التى سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها فى أعمال التطوير.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير“ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة فى الاقتصاد المصرى.

من جهته، قال محمد حسن السويدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ”القابضة” (ADQ) فى بيان:“الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة يأتى ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع”.

وارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً فى الأسواق الناشئة يوم الجمعة.

وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة فى عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ.

وقال مدبولى خلال المؤتمر الصحفى إن الاتفاق يضع مصر على بعد“خطوات قليلة للغاية” من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى.

من جهتها، قالت جولى كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولى، أمس الخميس فى إفادة صحفية:“نواصل إحراز تقدم ممتاز فى المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية فى إطار برنامج الإصلاح الذى يدعمه صندوق النقد الدولى”.

وتوقعت مجموعة“غولدمان ساكس” أن توفر الصفقة“سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولى الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزى المصرى سيولة كافية“لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية فى الأيام أو الأسابيع المقبلة”.

وترى“غولدمان ساكس” أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرى وستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.