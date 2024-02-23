في منطقة تشكلت بفعل غزارة الأمطار بمرج صانور : الدفاع المدني ينقذ عالقين وسط المرج

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / أنقذت طواقم الدفاع المدني عصر اليوم الجمعة 23/3/2023 أشخاص عالقين داخل مرج صانور " البحيرة " نتيجة استخدامهم قارب مطاطي انثقب وسط المرج.
ويعتبر مرج صانور منطقة خطيرة لا تصلح للسباحة أو استخدام القوارب البدائية، لذا يؤكد الدفاع المدني للمواطنين بهذه المنطقة منع الاقتراب
والمغامرة في دخول هذا التجمع لمياه الأمطار سيما لعدم معرفة أعماق المياه في هذا المرج
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