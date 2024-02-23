في منطقة تشكلت بفعل غزارة الأمطار بمرج صانور : الدفاع المدني ينقذ عالقين وسط المرج

ويعتبر مرج صانور منطقة خطيرة لا تصلح للسباحة أو استخدام القوارب البدائية، لذا يؤكد الدفاع المدني للمواطنين بهذه المنطقة منع الاقتراب والمغامرة في دخول هذا التجمع لمياه الأمطار سيما لعدم معرفة أعماق المياه في هذا المرج .

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