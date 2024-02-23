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في منطقة تشكلت بفعل غزارة الأمطار بمرج صانور : الدفاع المدني ينقذ عالقين وسط المرج

2/23/2024 2:25:29 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / أنقذت طواقم الدفاع المدني عصر اليوم الجمعة 23/3/2023 أشخاص عالقين داخل مرج صانور " البحيرة " نتيجة استخدامهم قارب مطاطي انثقب وسط المرج.

ويعتبر مرج صانور منطقة خطيرة لا تصلح للسباحة أو استخدام القوارب البدائية، لذا يؤكد الدفاع المدني للمواطنين بهذه المنطقة منع الاقتراب
والمغامرة في دخول هذا التجمع لمياه الأمطار سيما لعدم معرفة أعماق المياه في هذا المرج
.

MENAFN23022024000205011050ID1107892105

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