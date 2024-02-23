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ستاندرد آند بورز 500 وداو يقفزان لمستوى غير مسبوق

2/23/2024 2:14:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي ليغلق كل منهما عند مستوى غير مسبوق الخميس، مدعومين بتهافت المستثمرين على الأسهم المرتبطة بدورة النمو وأسهم التكنولوجيا، وذلك غداة إعلان إنفيديا التي يبزغ نجمها في مجال الذكاء الاصطناعي عن أرباح كبيرة وتوقعات إيجابية.

وأظهرت بيانات غير رسمية لمستويات الإغلاق أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 456.54 نقطة بما يعادل 1.18% إلى 39068.78 نقطة.
وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 105.14 نقطة أو 2.11% إلى 5086.94 نقطة، وفقا لـ «رويترز».

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 460.75 نقطة أو 2.96% 16041.62 نقطة.

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