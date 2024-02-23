الوطني يحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال

(MENAFN
- Al-Anbaa)
العبدالجليل: بنك الكويت الوطني حقق نقلة نوعية في مفهوم رعاية الأطفال نحن شركاء في رعاية ودعم الأطفال المرضى وأسرهم لأن ذلك جزء لا يتجزأ من العلاج العمل مع الأطفال ألهمنا بالكثير من الذي نوفره لهم اليوم من خلال برنامج الفعاليات السنوي
رعى بنك الكويت الوطني كرنڤالا للأطفال في مستشفاه التخصصي، بمناسبة اليوم العالمي للأطفال. وقد شارك نحو 90 طفلا وأسرهم في هذا الاحتفال الذي تخلله العديد من الانشطة والبرامج الترفيهية، وقد شارك الأطفال في هذه العروض المسلية وامضوا وقتا ممتعا برفقة شخصيات محببة لهم، وتفاعلوا مع الاستعراضات الحية بسعادة بالغة. كما قدمت اسرة البنك الوطني خلال هذا المهرجان عدة مفاجآت لهم.
وقالت مدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن تنظيم وتنسيق بنك الكويت الوطني برنامج فعاليات متواصل في مستشفاه يعكس نقلة جديدة في مفهوم الدعم الاجتماعي، فنحن اليوم أصبحنا شركاء في الرعاية والاهتمام بالأطفال ونواكب عن كثب اهتماماتهم واحتياجاتهم الترفيهية والاجتماعية مع أسرهم وذلك تعتبر جزءا أساسيا وهاما في العلاج.
وأضافت اننا سعداء في جمع أكثر من 90 طفلا وذويهم مع الفريق الطبي المشرف عليهم من أجل الترفيه، لأننا في بنك الكويت الوطني ندرك أن إقامة مشروع ضخم بحجم مستشفى السرطان ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية يتطلب تطويرا ومواكبة مستمرة عن كثب صحيا ومعنويا، ونحن اليوم نجتمع لنؤكد أن التزامنا يتعدى ذلك إلى المشاركة الإنسانية فنحن لسنا فقط مساهمين بتوفير الدعم ولكننا أيضا حريصون على أن نكون شركاء في العلاج.
وأكدت أن العمل على برامج الترفيه مع هؤلاء الأطفال هو متعة فريدة، لأنهم مصدر كبير للسعادة، ولا شك ان العمل معهم ألهمنا بالكثير من الذي نوفره لهم اليوم من خلال برنامج الفعاليات السنوي. لقد أسسنا للعديد من الصداقات الإنسانية الرائعة معهم لأنهم فعلا أصحاب شخصيات فريدة وملهمة ومميزة.
وأشارت إلى أننا ننظر إلى اليوم الذي نستطيع من خلال الامكانات الطبية أن نهزم هذا المرض وأن ننتصر لهؤلاء الاطفال لأنهم يستحقون أفضل ما في الحياة.
وتجدر الاشارة إلى ان هذا المهرجان يأتي ضمن برنامجه ترفيهي يمتد على مدار العام خاص بالمستشفى ويشمل ركنا للقراءة والمطالعة ومكتبة وحلقات قراءة وعرض أفلام وزيارات ونشاطات ترفيهية إلى جانب برامج تشجيع وتوعية خاصة بفريق العمل من ممرضين وأطباء.
ويذكر أن 15 فبراير هو اليوم العالمي لسرطان الأطفال لزيادة الوعي بسرطان الأطفال وللتعبير عن الدعم للأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين وأسرهم.
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