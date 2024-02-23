الوطني يحتفل باليوم العالمي لسرطان الأطفال في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال



العبدالجليل: بنك الكويت الوطني حقق نقلة نوعية في مفهوم رعاية الأطفال

نحن شركاء في رعاية ودعم الأطفال المرضى وأسرهم لأن ذلك جزء لا يتجزأ من العلاج العمل مع الأطفال ألهمنا بالكثير من الذي نوفره لهم اليوم من خلال برنامج الفعاليات السنوي

رعى بنك الكويت الوطني كرنڤالا للأطفال في مستشفاه التخصصي، بمناسبة اليوم العالمي للأطفال. وقد شارك نحو 90 طفلا وأسرهم في هذا الاحتفال الذي تخلله العديد من الانشطة والبرامج الترفيهية، وقد شارك الأطفال في هذه العروض المسلية وامضوا وقتا ممتعا برفقة شخصيات محببة لهم، وتفاعلوا مع الاستعراضات الحية بسعادة بالغة. كما قدمت اسرة البنك الوطني خلال هذا المهرجان عدة مفاجآت لهم.

وقالت مدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن تنظيم وتنسيق بنك الكويت الوطني برنامج فعاليات متواصل في مستشفاه يعكس نقلة جديدة في مفهوم الدعم الاجتماعي، فنحن اليوم أصبحنا شركاء في الرعاية والاهتمام بالأطفال ونواكب عن كثب اهتماماتهم واحتياجاتهم الترفيهية والاجتماعية مع أسرهم وذلك تعتبر جزءا أساسيا وهاما في العلاج.

وأضافت اننا سعداء في جمع أكثر من 90 طفلا وذويهم مع الفريق الطبي المشرف عليهم من أجل الترفيه، لأننا في بنك الكويت الوطني ندرك أن إقامة مشروع ضخم بحجم مستشفى السرطان ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية يتطلب تطويرا ومواكبة مستمرة عن كثب صحيا ومعنويا، ونحن اليوم نجتمع لنؤكد أن التزامنا يتعدى ذلك إلى المشاركة الإنسانية فنحن لسنا فقط مساهمين بتوفير الدعم ولكننا أيضا حريصون على أن نكون شركاء في العلاج.

وأكدت أن العمل على برامج الترفيه مع هؤلاء الأطفال هو متعة فريدة، لأنهم مصدر كبير للسعادة، ولا شك ان العمل معهم ألهمنا بالكثير من الذي نوفره لهم اليوم من خلال برنامج الفعاليات السنوي. لقد أسسنا للعديد من الصداقات الإنسانية الرائعة معهم لأنهم فعلا أصحاب شخصيات فريدة وملهمة ومميزة.

وأشارت إلى أننا ننظر إلى اليوم الذي نستطيع من خلال الامكانات الطبية أن نهزم هذا المرض وأن ننتصر لهؤلاء الاطفال لأنهم يستحقون أفضل ما في الحياة.

وتجدر الاشارة إلى ان هذا المهرجان يأتي ضمن برنامجه ترفيهي يمتد على مدار العام خاص بالمستشفى ويشمل ركنا للقراءة والمطالعة ومكتبة وحلقات قراءة وعرض أفلام وزيارات ونشاطات ترفيهية إلى جانب برامج تشجيع وتوعية خاصة بفريق العمل من ممرضين وأطباء.

ويذكر أن 15 فبراير هو اليوم العالمي لسرطان الأطفال لزيادة الوعي بسرطان الأطفال وللتعبير عن الدعم للأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين وأسرهم.