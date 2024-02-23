بدائل غوغل 3 خيارات للبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Anbaa) تمثل خدمات «بيربليكسيتي»، و«ديكسا»، و«آرك سيرتش» بدائل جيدة لمحرك البحث التقليدي في «غوغل». ويتنامى استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه لأنها توفر إجابات مباشرة وذات صلة، وليس مجرد لائحة طويلة من الروابط.

خيارات بحث ذكية

نقدم لكم في اللائحة التالية بعض الوسائل التي ستبسط أبحاثكم:

1- «بيربليكسيتي» يستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث. «بيربليكسيتي» (Perplexity) هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدكم في توفير الوقت، عبر تزويدكم بإجابة مختصرة ومفيدة عن أي سؤال تطرحونه، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

يقدم «بيربليكسيتي» ملخصات، ومراجع، وروابط لأبرز المصادر التي تغطي الموضوع الذي تستفسرون عنه، ويوفر عليكم الوقت والجهد اللذين يتطلبهما التحقق من عشرات الروابط، ويقترح أسئلة لمتابعة الموضوع نفسه.

لماذا يعد «بيربليكسيتي» بديلا مفيدا لـ«غوغل»؟

إن الحصول على نتائج من «بيربليكسيتي» يشبه الحصول على توجيهات مفصلة للقيادة بدل خريطة غير واضحة، فعوضا عن مراجعة عشرات الروابط لمعرفة المفيد لكم منها، يمكنكم هذا المتصفح من التركيز تلقائيا على المحتوى.

- لماذا يعد «بيربليكسيتي» بديلا مفيدا لـ«غوغل»؟ إن الحصول على نتائج من «بيربليكسيتي» يشبه الحصول على توجيهات مفصلة للقيادة بدل خريطة غير واضحة، فعوضا عن مراجعة عشرات الروابط لمعرفة المفيد لكم منها، يمكنكم هذا المتصفح من التركيز تلقائيا على المحتوى.

- لماذا يعد الذكاء الاصطناعي مفيدا في البحث؟ على عكس البحث التقليدي، يحلل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي النية والسياق الكامنين خلف السؤال، فيزود مستخدمه بنتائج أكثر دقة وخصوصية، وهكذا يجيب «بيربليكسيتي» عن الأسئلة عندما تطرح عليه.

وكمثال، عندما سألنا المحرك المذكور عن الفرق بين تسجيل الملاحظات وإعداد الملاحظات، جاء الجواب على شكل لائحة مليئة بالمصادر، ومن ثم حصلنا على ملخص المعلومات الرئيسية ومراجعها، متبوعة بأسئلة مقترحة.

تقديم المحتويات المركزة

مساعد ذكي:

يتسم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالمباشرة أكثر من التفتيش والتدقيق على «غوغل». يشعركم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وكأنكم تملكون مساعدا ذكيا لا يقف عند العثور على الكتاب الذي تبحثون عنه في مكتبة كبيرة، بل يفتح لكم الصفحة التي تحتوي على المعلومات التي تريدونها أيضا. في المقابل، يكتفي «غوغل» بالإشارة إلى الرفوف التي قد تحمل الكتب المرتبطة بموضوعكم.

باختصار، يمكنكم تفضيل «غوغل» على «بيربليكسيتي» فقط عندما تحاولون العثور على موقع محدد أو جمع لائحة من المواقع الإلكترونية التي ترغبون في استكشافها شخصيا.

يسعى محرك «غوغل» لتجنب التخلف عن البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إذ يعكف حاليا على اختيار ما يسمى بـ«تجربة البحث التوليدي»، التي توفر، كما «بيربليكسيتي»، ملخصا لنتائج البحث عوضا عن لائحة من الروابط. يمكنكم تجربتها بزيارة صفحة تجارب «مختبرات غوغل للبحث».

اختاروا «بيربليكسيتي» بدلا من «غوغل» عندما تحتاجون إلى إجابة عن استفسار محدد.

دقة المحتوى:

جربوا «بيربليكسيتي» في المواضع الدقيقة، فقد علمنا من غلوريا (Gloria)، معدة نشرة «ذا لورنينغ كورف» The Learning Curve الإخبارية، أنها تعتمد على المحرك المدعوم بالذكاء الاصطناعي عندما تحتاج إلى إجابات أو توصيات دقيقة ومفصلة في سيناريوهات معينة.

وقالت غلوريا إن «محركات البحث التقليدية كـ(غوغل)، غالبا ما توفر معلومات عامة مبنية على كلمات مفتاح، الأمر الذي لا يساعد دائما في سد الثغرات». وكشفت عن أنها تستخدم «غوغل» في المحتوى المرتبط بالعمل والتسويق، وفي التخطيط للرحلات، مشيرة إلى أنها تعطي المحرك توصيفا يتضمن عدد أيام رحلتها، والمكان الذي ستكون فيه، والنشاطات التي تفضلها، وتفاصيل أخرى، لتتمكن من تجاهل التوصيات العامة.

المنصة والتكلفة:

يتوافر «بيربليكسيتي» مجانا للاستخدام العادي الذي يعد كافيا لمعظم الناس. ويمكنكم أيضا الاشتراك في خدمة شهرية (20 دولارا) للاستفادة من نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة.

لا تقف خدمة البحث الذكي عند العثور على الكتاب الذي تبحثون عنه في مكتبة كبيرة... بل تفتح لكم الصفحة بالمعلومات التي تريدونها أيضا

البحث عن الأفكار في المدونات الصوتية

2- محرك «ديكسا»: أحيانا، يبحث الناس عن محتوى معين، كأفكار شوركت في مدونة صوتية. هنا، ننصحكم بخدمة جديدة اسمها «ديكسا» Dexa، التي تركز على محتوى المدونات الصوتية بدل التصفح والبحث في الشبكة الواسعة، كما خدمة «بيربليكسيتي».

كيف تعمل «ديكسا»؟

تجيب هذه الخدمة عن أي سؤال جديد بتعريف حلقات متنوعة من مدونات صوتية ذات صلة، وتشير بدقة إلى اللحظات التي عولج فيها موضوع السؤال. تتيح لكم «ديكسا» مشاهدة المحتوى الأصلي أو الاستماع له، أو قراءة ملخص سريع عنه.

تقدم هذه الخدمة أفضل النتائج والأفكار في المواضيع المرتبطة بتطوير الذات والتقنية.

لاتزال «ديكسا» صغيرة، ولكنها تشهد نموا ملحوظا، حيث يزورها 50 ألف مستخدم شهريا، ما ساعدها في جمع 6 ملايين دولار لتوسيع إمكاناتها.

يمكنكم استخدامها إذا كنتم مهتمين بمواضيع كالبروتوكولات التي تساعدكم في الحصول على نوم أعمق، وتجيبكم بإرشادكم إلى مقاطع محددة في مدونات صوتية تعالج هذه المسألة بالذات، وتزودكم بروابط لمقاطع في مدونات عدة يناقش فيها هذا الموضوع، وتقدم لكم أخيرا ملخصا بالأفكار الرئيسية.

ولكن لا بد من التنويه بأن «ديكسا» ليست مثالية، لأنها أخطأت في تحديد المصادر والمراجع في أكثر من اختبار.

- متى تستخدم «ديكسا»؟ بدل البحث بين عشرات الحلقات القديمة أو قراءة نصوص حلقات طويلة، يمكنكم القفز مباشرة إلى اللحظات ذات الصلة في أي مدونة صوتية تعالج موضوعا يهمكم.

- المنصة والتكلفة: تعتمد هذه الخدمة على شبكة الإنترنت، أي انها تعمل على أي جهاز. لاتزال مجانية، ولكن مؤسسيها يدرسون فكرة اعتماد نماذج اشتراك والدعم الإعلاني.

- مصدر إضافي: تساعدكم خدمة «ليسن نوتس» (Listen Notes) في البحث بملايين المدونات الصوتية، وتتسم بعملية بحث أكثر شمولية من «ديكسا»، حتى إن الطريقة التي تقدم بها نتائجها أكثر صداقة للمستخدم.

محرك بحث ذكي لنظام «آي أو إس»

3- «آرك سيرتش»... للحصول على ما تريدونه بسرعة:

«آرك سيرتش» (Arc Search) هو تطبيق جديد لنظام «iOS» يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصفح مجموعة من المواقع المرتبطة بالسؤال الذي يطرحه المستخدم. يزودكم التطبيق بملخص فوري للنتائج التي عثر عليها، بالإضافة إلى المصادر، في حال رغبتم بمزيد من البحث.

إذا نقرتم على موقع ما، يعكف «آرك سيرتش» على حجب ملفات تعريف الارتباط والمتعقبات والإعلانات فيه، ولكن يمكنكم إبطال هذا الحجب إذا أردتم.

- نصيحة: انقروا على خيار «تصفح من أجلي»، بعد طباعة موضوع البحث للوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، وإلا فستحصلون على تصفح إلكتروني تقليدي.

استخدموا «آرك سيرتش» بدل «غوغل» عند البحث عن نشاطات سفر محتملة أو غيرها من التوصيات المناسبة.

في هذا المجال، يجمع لكم التطبيق الجديد توصياته الأساسية من مصادر عدة، ليقدم لكم إجابة مفيدة. وبالإضافة إلى الملخص، يمنحكم «آرك سيرتش» الوصول إلى روابط تتيح لكم بحثا أعمق، كما تفعلون على محرك «غوغل».

وكمثال، عندما بحثنا عن نشاطات عائلية في فيلادلفيا، زودنا التطبيق بلائحة من 10 أماكن مع توصيف من جملة واحدة عن كل مكان، بالإضافة إلى روابط في حال أردنا المزيد من المعلومات.

ولكن لابد من الإشارة إلى أن هذه المقاربة التي تعمد إلى التحايل على نتائج البحث لا تروق للجميع، فقد انتقد براناف ديكسيت في مقال نشره موقع «إنغادجت» تطبيق «آرك سيرتش»، وكتب: «إذا كان المتصفح يمتص كل المعلومات من الصفحات الإلكترونية نافيا حاجة المستخدمين إلى زيارتها، لم قد يعمد أحدهم إلى إقلاق راحته وتأسيس مواقع إلكترونية من الأساس؟».