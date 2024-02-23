الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية على خلفية ضعف الدولار وتوترات الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2025.7 دولار للأونصة. وصعد 0.7% منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2035.3 دولار للأونصة.
وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس «هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا»، وفقا لـ«رويترز».
وتابع أن «عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب».
وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.
وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 898.05 دولارا للأونصة وهبط البلاديوم 0.2% إلى 965.69 دولارا، فيما صعدت الفضة 0.2% إلى 22.78 دولارا للأونصة لكنها انخفضت 2.6% هذا الأسبوع حتى الآن.
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