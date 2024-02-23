الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية على خلفية ضعف الدولار وتوترات الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2025.7 دولار للأونصة. وصعد 0.7% منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2035.3 دولار للأونصة.

وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس «هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا»، وفقا لـ«رويترز».

وتابع أن «عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب».

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مع إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، كما استهدفوا مدينة إيلات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 898.05 دولارا للأونصة وهبط البلاديوم 0.2% إلى 965.69 دولارا، فيما صعدت الفضة 0.2% إلى 22.78 دولارا للأونصة لكنها انخفضت 2.6% هذا الأسبوع حتى الآن.