ارتفاع مخزونات النفط الأميركية ومخزونات البنزين ونواتج التقطير تتراجع

MENAFN - Al-Anbaa) قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 ملايين برميل إلى 442.9 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لارتفاع 3.9 ملايين برميل.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 741 ألف برميل يوميا إلى 29.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 294 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 247 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز لانخفاض 2.1 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 121.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 1.7 مليون.