ارتفاع مخزونات النفط الأميركية ومخزونات البنزين ونواتج التقطير تتراجع

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 3.5 ملايين برميل إلى 442.9 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم لارتفاع 3.9 ملايين برميل.
وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 741 ألف برميل يوميا إلى 29.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 294 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 247 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز لانخفاض 2.1 مليون.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 4 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 121.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 1.7 مليون.
MENAFN23022024000130011022ID1107891974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.