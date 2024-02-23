عجلون: حركة سياحية نشطة وسط مطالب بالحفاظ على البيئة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت المناطق الشفا غورية بمحافظة عجلون، حركة سياحية نشطة من قبل الزوار محليًا وخارجيًا للاستمتاع بالأجواء الدافئة، مفترشين جنبات الطرق في وادي كفرنجه وراجب والسد.
كما ارتاد المئات من السياح (تلفريك) عجلون والقلعة، حيث انطلقت خمس حافلات على برنامَج أردننا جنه من مركز الزوار على رحلات المبيت.
وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي، بضرورة الحفاظ على نظافة مواقع التنزه وعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية جعلت منها نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة.
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