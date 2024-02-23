عجلون: حركة سياحية نشطة وسط مطالب بالحفاظ على البيئة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهدت المناطق الشفا غورية بمحافظة عجلون، حركة سياحية نشطة من قبل الزوار محليًا وخارجيًا للاستمتاع بالأجواء الدافئة، مفترشين جنبات الطرق في وادي كفرنجه وراجب والسد.



كما ارتاد المئات من السياح (تلفريك) عجلون والقلعة، حيث انطلقت خمس حافلات على برنامَج أردننا جنه من مركز الزوار على رحلات المبيت.



وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والبيئي، بضرورة الحفاظ على نظافة مواقع التنزه وعكس الوجه الحضاري للمحافظة التي تتمتع بميزات طبيعية وسياحية وبيئية جعلت منها نقطة جذب للباحثين عن الراحة والاستجمام بين أحضان الطبيعة الخلابة.

