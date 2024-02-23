وزير الأوقاف يفتتح مسجد فادي الحموري في عبدون

وزير الأوقاف يفتتح مسجد فادي الحموري في عبدون
التاريخ
2/23/2024 10:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة،مسجد فادي أحمد الحموري في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.
وأكد أن بناء المساجد من علامات الإيمان والرغبة في المتاجرة مع الله تعالى، لافتا إلى أن الرسول عليه السلام عندما أراد بناء أمة بدأ ببناء المسجد حيث يكون بناء الإنسان .
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