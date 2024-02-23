أوقاف الأغوار الشمالية تطلق مبادرة نفحات شعبانية بمساجدها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع بلديات اللواء و لجان المساجد، مبادرة "نفحات شعبانية"؛ الهادفة للعناية بالمساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن المبادرة بدأ تنفيذها في عدد من المساجد للعام الثاني على التوالي وصولا إلى كافة مساجد اللواء ومقامات الصحابة.
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