Friday, 23 February 2024 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوقاف الأغوار الشمالية تطلق مبادرة نفحات شعبانية بمساجدها

2/23/2024 10:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع بلديات اللواء و لجان المساجد، مبادرة "نفحات شعبانية"؛ الهادفة للعناية بالمساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.


وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن المبادرة بدأ تنفيذها في عدد من المساجد للعام الثاني على التوالي وصولا إلى كافة مساجد اللواء ومقامات الصحابة.

MENAFN23022024000208011052ID1107891505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث