أشبه بمدينة أشباح.. كريات شمونة شبه مقفرة مع التوتر المتواصل عند الحدود

تبدو مدينة كريات شمونة في أقصى شمال إسرائيل شبه مقفرة فيما متاجر قليلة جدا تواصل عملها وسط حركة نشطة للآليات العسكرية المتوجهة إلى قواعد قرب الحدود مع لبنان.

في الشوارع يكاد عدد القطط يفوق عدد المارة، لكن في شارع خلفي مهجور تتجمع حفنة من العاملين في مركز اتصالات عند نوافذ مطبخ مكتبهم، حاملين هواتفهم وأكواب القهوة ويراقبون حركة الشارع الخجولة.

يقول حسام ولي مسؤول فريق الدعم الفني في الشركة "لم يسبق أن رأيت كريات شمونة على هذا النحو".

ويضيف لوكالة فرانس برس "إنها أشبه بمدينة أشباح ... هذا يذكرني بزمن كورونا، لكن حينها كنت أرى أشخاصا يمشون في الخارج أو على شرفات منازلهم، اليوم لا يوجد أحد".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل، قُتل خلاله أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مكثف أتبعتها بعمليات برية، ما أدى إلى سقوط 29514 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

على بعد أكثر من 200 كيلومتر إلى الشمال، يجهز الجيش نفسه لاحتمال نشوب حرب مع لبنان.

أصبحت الهجمات الصاروخية عبر الحدود وعمليات القصف الجوي شبه يومية في الأشهر الأربعة الماضية ما دفع معظم سكان البلدات الواقعة على جانبي الحدود إلى النزوح.

وقتل ستة مدنيين على الجانب الإسرائيلي من الحدود بحسب الجيش الإٍسرائيلي. وفي لبنان قتل 44 مدنيا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وعمل ولي وزملاؤه من المنزل مدة شهرين خوفا من احتمال فتح جبهة ثانية في الشمال لكن سمح لهم بالعودة للعمل من المكتب في ديسمبر.

لكن بعض زملائهم قرروا عدم العودة والعمل من طبريا أو القدس أو تل أبيب وحتى إيلات في أقصى الجنوب.

عدم يقين

قرر ولي أن يأتي إلى المكتب والمرور عبر الحواجز العسكرية من قريته في هضبة الجولان المحتلة باتجاه الشرق، ليكسر رتابة العمل عن بعد وشعور العزلة.

ومع استمرار مهام العمل من قبيل مساعدة العملاء الذين يواجهون مشاكل في اتصالات الإنترنت أو الهاتف، يبقى تهديد الحرب حاضرا في الأذهان.

ويقول ولي وهو أب لطفلين "لا نعرف ما إذا كانت الحرب ستندلع أما لا، لا أحد يعلم ... الانتظار حقا صعب".

وتؤكد زميلته مليا حاصباني البالغة 27 عاما "هذا الأمر في أذهاننا دائما".

وتقطع حاصباني يوميا مسافة 100 كيلومتر ذهابا وإيابا من طبريا إلى كريات شمونة. وقد واظبت على ذلك حتى خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتقول "عندما أكون هنا في المكتب يبدو الوضع طبيعيا أكثر".

وتضيف "الأجواء في العمل أفضل بكثير، نحن بحاجة للالتقاء بالناس".

بالنسبة للموظفين، غالبا ما يتخذ قرار البقاء في المنطقة من منطلق عملي مثل المسؤوليات تجاه الآباء المسنين والأسرة.

ويقول آخرون إنهم لا يريدون الإقامة في غرفة فندق مع عائلاتهم في مكان آخر من البلاد وسط حالة من عدم اليقين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن كريات شمونة تعرضت الخميس مجددا لعدة صواريخ أطلقت من لبنان.

لم تسجل إصابات لكن شكل ذلك تذكيرا قويا بالتهديد الآتي من وراء التلال على الرغم من الهدوء الخادع.

ويأمل المتواجدون في المكتب أن ينتهي التهديد وأن تختفي حالة عدم اليقين وتعود الحياة إلى طبيعتها.

يقول ولي "الشيء الجيد الوحيد أن مواقف السيارات مجانية في الوقت الحالي، يمكننا ركن السيارة أينما نريد".





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