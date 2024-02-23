Friday, 23 February 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«كواترو عجمان» في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل الروسية

2/23/2024 10:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشارك فريق كواترو عجمان في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل في مدينة كازان الروسية، وهو الفريق العربي الوحيد بالبطولة التي يلعب فيها 16 فريقاً من مختلف دول العالم، وهي بطولة مزدوجة تجمع ما بين كرة القدم الواقعية التي تلعب بنظام الخماسيات على الملاعب العشبية وبطولة كرة القدم الإلكترونية التي تلعب عن طريق الشاشات مع جهاز بلاي ستيشن.

والتقت بعثة فريق مركز كواترو الرياضي خلال حفل افتتاح البطولة مع معالي د. أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، يرافقه وزير الشباب والرياضة الروسي وأوليج ماتيتسين.

ويلعب فريق كواترو بالمجموعة الثانية وستكون مباراته الأولى مع فريق R 10 البرتغالي الذي يقود الأسطورة البرازيلية رونالدينهو ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة لوكوموتيف الروسي وتامو جونتو البرازيلي ويقود فريق كواتركريم مقدم مديراً فنياً ويترأس البعثة سالم خلفان ويضم 8 لاعبين هم سيف عبدالله سعيد عبدالله وعبدالله محسن الأنصاري وعبدالعزيز فايز لاعب العين السابق و4 لاعبين محترفين من الدول العربية هم الكويتي عبدالعزيز أشكناني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، والعماني أحمد حمد الراشدي والحارس العراقي علي عبدالنبي دراجي واللبناني محمد مرعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN23022024000110011019ID1107891450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث