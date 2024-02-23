«كواترو عجمان» في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل الروسية

يشارك فريق كواترو عجمان في بطولة فيجيتال لألعاب المستقبل في مدينة كازان الروسية، وهو الفريق العربي الوحيد بالبطولة التي يلعب فيها 16 فريقاً من مختلف دول العالم، وهي بطولة مزدوجة تجمع ما بين كرة القدم الواقعية التي تلعب بنظام الخماسيات على الملاعب العشبية وبطولة كرة القدم الإلكترونية التي تلعب عن طريق الشاشات مع جهاز بلاي ستيشن.

والتقت بعثة فريق مركز كواترو الرياضي خلال حفل افتتاح البطولة مع معالي د. أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، يرافقه وزير الشباب والرياضة الروسي وأوليج ماتيتسين.

ويلعب فريق كواترو بالمجموعة الثانية وستكون مباراته الأولى مع فريق R 10 البرتغالي الذي يقود الأسطورة البرازيلية رونالدينهو ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة لوكوموتيف الروسي وتامو جونتو البرازيلي ويقود فريق كواتركريم مقدم مديراً فنياً ويترأس البعثة سالم خلفان ويضم 8 لاعبين هم سيف عبدالله سعيد عبدالله وعبدالله محسن الأنصاري وعبدالعزيز فايز لاعب العين السابق و4 لاعبين محترفين من الدول العربية هم الكويتي عبدالعزيز أشكناني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، والعماني أحمد حمد الراشدي والحارس العراقي علي عبدالنبي دراجي واللبناني محمد مرعي.

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