مليحة يواجه الكويت في «خليجية اليد» الإثنين

يلتقي فريقا مليحة والكويت الاثنين المقبل في بداية مشوارهما بالبطولة الخليجية 40 للأندية أبطال الكؤوس بكرة اليد، التي يستضيفها النادي العربي القطري من 25 الجاري وحتى 5 مارس المقبل، ويلعب مليحة في المجموعة الثانية، وسيخوض مباراته مع الشباب البحريني 28 الجاري، ومع الريان القطري أول مارس المقبل.

ويشارك مليحة بالبطولة بصفته وصيف كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للموسم الماضي. وغادرت بعثة الفريق إلى الدوحة اليوم «الجمعة»، وضمت 19 لاعباً هم، عيسى عثمان وبلال مال الله وحسن علي وسالم بلال وأحمد سيف ومبارك أحمد وإسماعيل فرج ومحمد عيد عبيد وحسين عبدالله وأحمد عبدالله وسلطان هاشم وأحمد إسماعيل ومبارك عبدالله وعمر سيد وأحمد قاسم وماجد نبيل ومحمد مال الله وحمد جاسم وهاني مروان المحترف في الغرافة القطري. وأكد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، ثقته بأبناء النادي لتقديم أداء مشرف في المحفل الخليجي.

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