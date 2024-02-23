رديف «النواخذة» بطل دوري الشباب

توج فريق رديف دبا الفجيرة «النواخذة» بدرع دوري الشباب لكرة القدم تحت 21 سنة للموسم الجاري وذلك قبل 4 جولات على ختام المسابقة بعد تحقيقه نتائج مشرفة طوال الموسم، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة بفوزه الأخير على مضيفه العربي بثلاثية نظيفة، موسعاً الفارق بينه وبين العروبة الوصيف إلى 14 نقطة.

وهنأ أحمد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الجهازين الفني والإداري واللاعبين على الإنجاز الذي يحسب للاعبين ومدربهم محمد الخديم، مثمناً جهودهم الكبيرة التي توجوها بحسم اللقب مبكراً قبل 4 جولات من الختام.

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