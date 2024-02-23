150 معاملة لأندية الأولى في الميركاتو الشتوي

شهد الميركاتو الشتوي الذي انتهى الثلاثاء الماضي نشاطاً مكثفاً لأندية الدرجة الأولى التي حرصت على دعم صفوفها استعداداً للدور الثاني من دوري الدرجة الأولى الذي تنتظر فيه الفرق تحديات كبيرة سواء على صعيد المنافسة على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين أو على مستوى صراع تجنب الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث أجرت الأندية 150 معاملة تضمنت (66) لاعباً مواطناً و(6) مواليد الدولة، و (47) لاعباً مقيماً، و (31) لاعباً أجنبياً.

وحرصت الأندية على تدعيم صفوفها وإجراء تغييرات بما يتفق مع توجهاتها فعلى صعيد فرق المقدمة كان الدافع في التغيير انتداب عناصر أفضل من اللاعبين الذين يرى المدربون أنهم لا يتناسبون مع المرحلة خصوصاً وأن السباق في الأمتار الأخيرة يتطلب وجود لاعبين بمواصفات خاصة وأضاف كل ناد لاعب أو اثنين على الأقل بينما نشطت أندية المؤخرة في التعاقد مع لاعبين يتم التعويل عليهم في إنقاذ الفريق ونقله إلى مركز أفضل، وكان هدف فرق الوسط من دخول الميركاتو التعاقد مع لاعبين يسهمون في وضع الفريق في مصاف فرق المقدمة.

واستغنت بعض الأندية عن لاعبين بسبب الإصابة وبعضها لأسباب إدارية وبعضها بطلب من المدرب الجديد فهناك مدربون تم التعاقد معهم في منتصف الموسم أو في نهاية الدور الأول وهؤلاء طلبوا إضافة عناصر جديدة والتخلص من لاعبين تم التعاقد معهم من قبل. وحتى على صعيد المدربين كانت هناك تغييرات متزامنة مع الميركاتو فنادي الرمس والظفرة استبدلا مدربيهما فغادر كاميلي فارس الظفرة وودع أحمد رمضان برتقالي الهواة في خطوة تعد امتداداً لعملية التغيير المستمرة والإقالات الكثيرة في دوري الأولى التي لم تتوقف منذ انطلاق الدوري وحتى نهاية الدور الأول.

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