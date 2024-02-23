أحمد بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والعتيبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد اللطيف عبدالله علي القرقاوي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة معالي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة في دبي.
وهنأ سموه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN23022024000110011019ID1107891324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.