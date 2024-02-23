أحمد بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والعتيبة

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد اللطيف عبدالله علي القرقاوي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة معالي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة في دبي.

وهنأ سموه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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