الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50، والمد الثاني عند الساعة 02:50، والجزر الأول عند الساعة 19:59، والجزر الثاني عند الساعة 27:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30، والمد الثاني عند الساعة 22:40، والجزر الأول عند الساعة 16:08، والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 35

دبي 28 18 85 35

الشارقة 28 15 85 30

عجمان 28 19 85 45

أم القيوين 27 15 85 45

رأس الخيمة 29 15 85 30

الفجيرة 25 18 75 60

العـين 30 15 85 30

ليوا 29 17 80 30

الرويس 26 13 75 45

السلع 25 15 75 40

دلـمـا 23 19 75 55

طنب الكبرى / الصغرى23 22 80 55

أبو موسى 23 21 85 55.

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