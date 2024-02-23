اتهام شرطي استرالي بقتل مذيع تلفزيوني وصديقه

وُجّهت إلى شرطي استرالي الجمعة تهمة قتل مذيع تلفزيوني وصديقه الذي يعمل مضيفاً للطيران، في حين لم يُعثر بعد على جثتيهما، على ما أعلنت الشرطة.

وكان عُثر خلال هذا الأسبوع بالصدفة على ملابس مغطاة بالدماء داخل سلة للمهملات في ضواحي سيدني.

وأرشدت هذه الملابس المحققين إلى منزل المذيع جيسي بيرد (26 عاما).

وخلال تفتيش المنزل الواقع في جنوب سيدني، عثر عناصر الشرطة على "كمية كبيرة من الدماء"، وانتابهم قلق في شأنه وصديقه لوك ديفيز (29 عاماً) الذي يعمل كمضيف للطيران.

وعُثر في منزل المذيع على رصاصة تتطابق مع سلاح موجود لدى الشرطة كان عُثر عليه داخل خزنة في أحد مراكز الشرطة.

ويعتقد أن الشرطي المتهم كان على علاقة مع بيرد حتى وقت قريب.

وحضر الشرطي إلى مركز بوندي، الشاطئ الشهير الواقع على مشارف سيدني، وقد تم احتجازه.

وذكرت وسائل اعلام أسترالية أن المشتبه فيه كان مدوّناً متخصصاً في أخبار المشاهير، وظهر في بعض الصور إلى جانب تايلور سويفت ومايلي سايروس، قبل انضمامه إلى الشرطة.

وقال المفوض داني دوهرتي "لقد انطلقت محاكمة بجريمتي قتل"، مضيفاً أن السلطات تركز راهناً على عمليات البحث عن جثتي الرجلين المفقودين.

وأشارت الشرطة إلى احتمال أن تكون الجثتان نُقلتا داخل شاحنة بيضاء قبل التخلص منهما.

وقال دوهرتي "من المهم جداً أن نعثر على الجثتين، ليس فقط لتحديد سبب الوفاة، بل أيضاً لتقديم إجابات لعائلتي الضحيتين".



