الإمارات وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم لتأطير التعاون البرلماني

وقع المجلس الوطني الاتحادي، مذكرة تفاهم، مع برلمان جمهورية أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مع صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان، على هامش اجتماعات الجمعية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية "باكو".

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان الصداقة بين البرلمانين.

وقدم الدكتور طارق الطاير، في بداية اللقاء، التهنئة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا للجمهورية، وأكد حرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تطرق إلى استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP 28، الذي أقر فيه "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يؤكد على التزام المجتمع الدولي على التعاون في مجال التغير المناخي، في المقابل هنأ جمهورية أذربيجان لاستضافتها الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف COP 29، لافتاً إلى أهمية استمرار حشد الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي.

وقال الطاير إن دولة الإمارات تعد نموذجاً متميزاً في إعلاء قيم والتسامح والسلام، وتأتي خطوة التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي ووثيقة الأخوة الإنسانية، تأكيداً على الدور البارز الذي تقوم به الدولة من أجل ترسيخ قيم التسامح والتعايش.

بدورها أكدت صاحبة غافاروفا، أهمية توطيد العلاقات البرلمانية وتنميتها عبر الاجتماعات الثنائية والزيارات للتشاور وتبادل الخبرات، وتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني بين البرلمانين؛ وأشارت إلى أن جمهورية أذربيجان تولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وهي الشريك التجاري الرئيسي لبلادها في منطقة الخليج.

حضر اللقاء، كل من، فاطمة علي المهيري نائب رئيس المجموعة، وخالد عمـر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.

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