غداً.. انطلاق كأس محمد بن راشد للقدرة في ختام النسخة الـ17 للمهرجان

ينطلق غدا سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الحدث الرئيسي ضمن فعاليات مهرجان سموه للقدرة بنسخته السابعة عشرة، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويعد كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رابع سباقات المهرجان، التي بدأت بسباق السيدات، تلاه سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس (جميلتي) المخصص للأفراس.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورصدت له جوائز تصل إلى 3.5 مليون درهم.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 5 مراحل، الأولى مسافتها 40 كلم“اللون الأصفر”، والثانية 35 كلم“اللون الأحمر”، والثالثة 35 كلم“اللون الأخضر”، وتبلغ مسافة الرابعة 30 كلم“اللون الأزرق”، أما الخامسة والأخيرة فمسافتها 20 كلم“اللون الأبيض”، وتعقب كل مرحلة راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، بينما تبلغ فترة الراحة بعد المرحلة الرابعة 50 دقيقة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية أن المهرجان مناسبة مثالية للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله” الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحدث يشكل أهمية كبرى في الوسط الرياضي العالمي نظراً للمساهمات الكبيرة والدور البارز لسموه في تطوير رياضة القدرة والتحمل وإحداث نقلة نوعية لرياضتها.

وقال " ظل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أحد أكبر فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، ويتألف من 4 سباقات تضم الحدث الرئيسي وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي ترعاه طيران الإمارات".

وأشاد بفرق العمل التي أكملت جاهزيتها لإخراج الحدث في أبهى صورة تليق باسمه ومكانته امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

كما تقدم الشيخ راشد بن دلموك بالشكر إلى طيران الإمارات راعي السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم، مشيداً بالتزام الناقل الوطني بدعمه للفروسية وسباقات القدرة.

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