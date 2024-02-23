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غنيمات تستعرض تطور تجربة الأردن الرائدة في التربية الإعلامية

2/23/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت سفيرة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، جمانة غنيمات، في ندوة علمية بعنوان "التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات"، نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال -الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين الدول الأعضاء في (إيسيسكو)، كما إنها تشكل فرصة للتفاعل والتبادل الفكري حول دور التربية الإعلامية في المجتمعات الإسلامية وكيفية تعزيزها لتحقيق التقدم والتطور.
وقدمت السفيرة غنميات، عرضا حول التجربة الأردنية الرائدة في التربية الإعلامية، والتطور التاريخي الذي شهده الأردن في مجال التربية الإعلامية، مشيرة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، تعتبر أول دولة عربية أعدت استراتيجية تنفيذية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية.
وشرحت غنيمات مراحل تطور التربية الإعلامية والمعلوماتية في الأردن، حيث اتخذ نهجا استباقيا وبناء تجاه التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في عام 2018 ضمن وثيقة أولويات عملها للعامين (2019 - 2020) تعهدا بتبني الإطار الاستراتيجي الوطني لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية (2019-2022)، بهدف تطوير مجموعة من المهارات الأساسية أبرزها تطوير قدرات التفكير النقدي لدى المواطنين، والوصول إلى مصادر المعلومات الصحيحة لبناء مجتمع يحترم التعددية وحقوق الإنسان والحوار.
ولتحقيق ذلك التزمت الحكومة بإدخال مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية على شكل وحدات دراسية في كتب التربية الوطنية والاجتماعية للصفين السابع والثامن وكتاب الحاسوب للصف العاشر، وإعداد الأدلة والمناهج التدريبية الخاصة بذلك، كما عملت على طرح مادة "التربية الإعلامية" لطلبة الجامعات، وبناء قدرات (100) أستاذ جامعي على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وكذلك تدريب مجموعة من المعلمين في مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات.













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