الاحتلال يعتدي على المصلين بالضرب عند باب الأسباط بالأقصى

وأضافت أن عددا ضئيلا من المصلين تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، بسبب القيود والإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال عند بواباته، والاعتداءات والتنكيل بالوافدين للجمعة الـ20 على التوالي.

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