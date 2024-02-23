الاحتلال يعتدي على المصلين بالضرب عند باب الأسباط بالأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بالضرب والتنكيل قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنعتهم من دخول المسجد لأداء الصلاة، كذلك في حي وادي الجوز المجاور، فضلا عن أنها اعتقلت طفلا.
وأضافت أن عددا ضئيلا من المصلين تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، بسبب القيود والإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال عند بواباته، والاعتداءات والتنكيل بالوافدين للجمعة الـ20 على التوالي.
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