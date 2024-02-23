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الاحتلال يعتدي على المصلين بالضرب عند باب الأسباط بالأقصى

2/23/2024 8:10:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بالضرب والتنكيل قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، ومنعتهم من دخول المسجد لأداء الصلاة، كذلك في حي وادي الجوز المجاور، فضلا عن أنها اعتقلت طفلا.


وأضافت أن عددا ضئيلا من المصلين تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، بسبب القيود والإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال عند بواباته، والاعتداءات والتنكيل بالوافدين للجمعة الـ20 على التوالي.


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