إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية قبيا غرب رام الله

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية قبيا غرب رام الله
التاريخ
2/23/2024 8:09:28 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية قبيا غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة محاذية لجدار الفصل العنصري، جرى نقله للمستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.
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