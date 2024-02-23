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إصابة شاب برصاص الاحتلال في قرية قبيا غرب رام الله

2/23/2024 8:09:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية قبيا غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة محاذية لجدار الفصل العنصري، جرى نقله للمستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.


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