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جماهير غفيرة تشيّع جثماني الشهيدين حنون والطفل جرادات في مخيم جنين

2/23/2024 8:09:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين الشاب المعتقل المحرر ياسر مصطفى حنون، والطفل سعيد رائد جرادات (17 عاما) إلى مثواهما الأخير في مخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مركبة من طائرة مسيرة يستقلها الشهيد حنون في ساحة مخيم جنين، مساء أمس الخميس، ما أدى إلى استشهاده والطفل جرادات، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع المدينة ومخيمها، ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وتوجه موكب التشييع نحو منزلي عائلتي الشهيدين في مخيم جنين، وألقيت عليهما نظرة الوداع، قبل أن ينطلق المشيعون نحو مسجد المخيم الكبير، حيث أقيمت على جثمانيهما الطاهرين صلاة الجنازة، ومن ثم تمت مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء.

وندد المتحدثون خلال كلمات ألقيت أثناء التشييع، بالجريمة التي نفذتها طائرات الاحتلال المسيرة، والتي تأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كل أنحاء فلسطين بما فيها في مدينة جنين ومخيمها، مؤكدين أن تلك الجرائم لن ترهب شعبنا، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع.

وشددوا على ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية، لمواجهة الإجرام وحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة، داعين الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وكافة أحرار العالم إلى التدخل فورا ووقف هذه الجرائم وتوفير الحماية لشعبنا.

والشهيد حنون، معتقل محرر أمضى 3 سنوات في معتقلات الاحتلال، وهو شقيق الشهيد عمار حنون الذي ارتقى عام 2006، وأبناء خالته الشهيدين الشقيقين وئام ووسام واللذين ارتقيا العام الماضي.


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