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مستعمرون يعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل

2/23/2024 8:09:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على رعاة الإغنام والمزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين هاجموا رعاة الأغنام، ومتضامنين أجانب، واعتدوا عليهم بالضرب في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

كما جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المداخل المؤدية الى مسافر يطا.

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