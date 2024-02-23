مستعمرون يعتدون على رعاة أغنام جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على رعاة الإغنام والمزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين هاجموا رعاة الأغنام، ومتضامنين أجانب، واعتدوا عليهم بالضرب في قرية المفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.
كما جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المداخل المؤدية الى مسافر يطا.
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