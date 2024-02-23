9 فوائد صحية لشرب القهوة السوداء بانتظام

القهوة السوداء قهوة يتم تحضيرها دون إضافة أي مكونات مثل السكر أو الحليب أو الكريمة أو النكهات المضافة ولها الكثير من الفوائد الصحية، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة وزيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة الكبد والقلب تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لكن يجب شربها باعتدال، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب القهوة السوداء إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

القهوة السوداء غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين B2 وB3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، علاوة على أنه مشروب خالٍ من السعرات الحرارية يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويحفز عملية التمثيل الغذائي.

على الرغم من أن القهوة السوداء كانت دائما موضوعاً للنقاش فيما يتعلق بآثارها الجانبية على الأمعاء أو الدماغ. لكن الدراسات كشفت عن الفوائد الصحية العلمية للقهوة.

9 فوائد صحية للقهوة السوداء

تمنع الإصابة بالسرطان: وفقاً لبعض الدراسات، فإن شرب القهوة قد يساعد في تقليل أنواع معينة من السرطان. وجدت مراجعة لـ 28 دراسة حول القهوة والسرطان أن المشاركين الذين شربوا القهوة السوداء أظهروا انخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد وبطانة الرحم.

تحمي من أمراض التنكس العصبي: تستخدم القهوة على نطاق واسع لتعزيز التركيز. لقد وجدت الدراسات أن محتوى الكافيين في القهوة يُعرف بأنه مادة منشطة للذهن أو الإدراك أو تعزيز الدماغ. كما لاحظ الباحثون أنه يحمي من مرض باركنسون.

تمنع تليف الكبد: من المعروف أن القهوة تحمي من أمراض الكبد مثل تليف وسرطان الكبد. هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى كيفية تأثير القهوة على صحة الكبد.

تحسن المزاج والتركيز: تستخدم القهوة السوداء على نطاق واسع كمنشط للطاقة. وفقا لدراسة، حيث تمت مقارنة 59 شخصا بالغين شربوا قهوة عادية، وجدوا أن القهوة ساعدت على تحسين الحالة المزاجية ووظائف المخ لدى الأشخاص الذين شربوا القهوة السوداء.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري: تناول القهوة السوداء بشكل منتظم قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

فقدان الوزن: قد يساعد شرب القهوة السوداء على حرق السعرات الحرارية. تشير الأدلة أيضًا إلى أن القهوة تساعد في إنقاص الوزن.

تعزز معدل الأيض: وجدت بعض الدراسات أن القهوة السوداء تساعد الأشخاص على زيادة معدل الأيض لديهم.

تعزز أداء التمارين الرياضية: يساعد محتوى الكافيين الموجود في القهوة على تحسين الأداء البدني أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو التمارين الرياضية.

غنية بمضادات الأكسدة: توفر القهوة أيضًا مضادات الأكسدة للجسم بقدر ما توفره الفواكه والخضروات.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز