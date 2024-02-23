بوتين يحتفل بجيشه وواشنطن تستعدّ لكشف تفاصيل عقوبات جديدة على موسكو

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بـ"الأبطال" الذين يحاربون في أوكرانيا وبإعادة تسليح الجيش الروسي، لمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلّحة الروسية، عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب في أوكرانيا.

ومن المنتظر أن تُعلن الولايات المتحدة الجمعة تفاصيل عقوبات جديدة على موسكو، رغم أنّ الإجراءات الانتقامية التي اعتمدتها خلال العامين الماضيين لم تفلح في إيقاف الحرب الروسية.

وتستهدف هذه العقوبات أكثر من 500 كيان مرتبط بـ"مصادر الدعم" وبـ"آلة الحرب" الروسية، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية وكالة فرانس برس الخميس.

وفي 23 فبراير من كلّ عام، تحتفل روسيا بـ"يوم المدافعين عن الوطن". ويأتي الاحتفال هذه السنة في وقت حقّق فيه الجيش الروسي عدّة انتصارات في أوكرانيا، وبينما يواجه الجيش الأوكراني وضعاً "صعباً للغاية" على الجبهة، وفقاً للرئيس فولوديمير زيلينسكي. واضطرّ هذا الأخير إلى سحب قواته من مدينة أفدييفكا (شرق) الأسبوع الماضي، في مواجهة الهجمات الروسية.

وفي السياق، حثّ زيلينسكي الكونغرس على المصادقة على المساعدات في مقابلة بُثّت الخميس على قناة فوكس نيوز الأمريكية المقربة من المحافظين الذين يعرقلون إقرار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار.

إعادة تسليح

في فيديو بُثّ الجمعة، أشاد فلاديمير بوتين بـ"المشاركين في العملية الخاصة" في أوكرانيا، الذين "يقاتلون من أجل الحقيقة والعدالة... من خلال الدفاع عن روسيا"، على حدّ تعبيره. وقال "أنتم أبطال شعبنا الحقيقيون".

وكما الحال في كلّ سنة، زار الرئيس الروسي قبر الجندي المجهول أمام أسوار الكرملين.

وعبر مرات عدة في الأيام الأخيرة عن رضاه عن الوضع فقلّد جنوداً أوسمة وركب في قاذفة استراتيجية. وكان بوتين وجّه جزءاً كبيراً من الاقتصاد الروسي نحو المجهود الحربي، عبر زيادة إنتاج المعدّات العسكرية وتجنيد مئات آلاف الجنود.

وقال الجمعة "في السنوات الأخيرة، قامت الشركات في المجمع الصناعي العسكري بزيادة إنتاج الأسلحة وتسليمها للقوات" الروسية.

كذلك، أشاد بتسليم صواريخ وطائرات بدون طيار ومركبات مدرّعة ومدفعية وأنظمة دفاع جوي. وقال "بناء على خبرتنا القتالية الحالية، سنواصل تعزيز القوات المسلّحة".

وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 15 و16 و17 مارس، تقترب الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب في أوكرانيا في وقت بات فيه بوتين في وضع أفضل بكثير، بعدما شهد العام 2022 فشل الهجوم على كييف وانتكاسات مذلّة.

وشكّلت السيطرة على مدينة أفدييفكا الواقعة في الجزء الشرقي من أوكرانيا بعدما واجهت هجمات روسية عدّة منذ أكتوبر، مناسبة بالنسبة إليه لتقديم نفسه على أنّه منتصر.

قصف على أوديسا

أعلن الجيش الروسي الخميس مكاسب جديدة في الشرق، في ظلّ استيلائه على قرية بوبيدا وتحقيق تقدّم حول بلدات مجاورة.

وترافق ذلك مع استمرار الهجمات على كييف، إذ أعلنت هيئة الأركان العامّة في تقريرها اليومي الذي نُشر صباح الجمعة، عن هجمات ليلية بطائرات مسيّرة وصواريخ روسية على البلاد، موضحة أنّ نظام الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 23 مسيّرة.

من جهتها، أفادت الشرطة عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم ليلي على أوديسا (جنوب).

ورغم أنّ روسيا تكبّدت خسائر فادحة للغاية بسقوط نحو 120 ألف قتيل وفق مصادر أمريكية، إلّا أنّها تمكّنت من تجنيد ما يقرب من نصف مليون عنصر في العام 2023 ونحو 53 ألفاً آخرين في يناير 2023، بحسب الأرقام الرسمية.

في المقابل، تتراكم المشاكل بالنسبة إلى أوكرانيا التي تضرر جيشها كثيرا بسبب هجومها المضاد في صيف العام 2023، وأصبحت غير قادرة على تجديد صفوفه.

وعلى الجبهة، يعاني الجنود المنهكون بعد عامين من القتال، من نقص حاد في ذخيرة المدفعية، في ظلّ تأخّر المساعدات الأوروبية عن موعدها وبينما أصبحت المساعدات الأمريكية موضع تشكيك أكثر من أي وقت مضى، في ظلّ عرقلتها من جانب البرلمان.

وقال أوليكسي وهو جندي مشاة عائد من الخنادق المحفورة على مسافة ليست بعيدة عن أفدييفكا، "ليس لدينا الأسلحة التي يملكونها. كما تعلمون، لديهم مصانع تنتجها. ونحن؟ نحن نستجدي الأسلحة".

ومن المتوقع أن تستقبل أوكرانيا الجمعة والسبت مسؤولين غربيين راغبين في إظهار الدعم السياسي لها، حتى لو بقيت مسألة تسريع عمليات تسليم الأسلحة من دون حل.





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